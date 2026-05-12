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Noches Capitales 2026 anuncia su regreso con Diego Torres como primer artista confirmado

El ciclo musical volverá al Hipódromo de La Plata el próximo 19 de septiembre y tendrá a Diego Torres como encargado de abrir una nueva edición cargada de música nacional.

Cecilia Andrea Bello

Después de una edición 2025 que reunió a miles de personas y una grilla que dejó huella en la escena nacional, Noches Capitales 2026 confirmó oficialmente su regreso. El tradicional ciclo a cielo abierto volverá al Hipódromo de La Plata y ya tiene a su primer gran protagonista: Diego Torres.

&nbsp; Diego Torres abrirá la edición 2026 de Noches Capitales con un show especial bajo las estrellas&nbsp;
  Diego Torres abrirá la edición 2026 de Noches Capitales con un show especial bajo las estrellas 

El artista argentino se presentará el 19 de septiembre, marcando su esperado regreso a la ciudad después de siete años. Será una noche especial donde repasará los grandes clásicos que marcaron su carrera y también presentará canciones de su más reciente trabajo discográfico, Mi Norte & Mi Sur, en el marco de una etapa internacional que lo encuentra recorriendo distintos escenarios del mundo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Diego Torres continúa consolidándose como una de las voces más importantes de la música en español. Dueño de himnos como Color Esperanza, Penélope, Tratar de Estar Mejor y Guapa, el cantante llega a La Plata en uno de los momentos más activos de su carrera, luego de una extensa gira por Latinoamérica y Europa y con nuevos desafíos internacionales por delante.

Por su parte, Noches Capitales buscará redoblar la apuesta en esta nueva edición. Tras haber reunido en años anteriores a artistas como Wos, Miranda!, Andrés Calamaro y Dillom, el ciclo promete una nueva programación que seguirá celebrando lo mejor de la música argentina bajo las estrellas.

&nbsp;El 19 de septiembre, el Hipódromo de La Plata volverá a vibrar con una nueva temporada de música en vivo&nbsp;
 El 19 de septiembre, el Hipódromo de La Plata volverá a vibrar con una nueva temporada de música en vivo 

Cuándo salen las entradas 

 La venta general para el show de Diego Torres comenzará el miércoles 13 de mayo a las 13 horas, con todos los medios de pago disponibles y el beneficio de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Los tickets podrán adquirirse a través de Livepass. Con el anuncio del primer artista confirmado, la expectativa ya empieza a crecer para una nueva temporada de Noches Capitales.

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