Diego Torres conquista España con su "Mi Norte y Mi Sur Tour"

El 2026 encuentra a Diego Torres en plena forma. Con una gira exitosa por España, el cantante reafirma su lugar como una de las voces más queridas de la música en español, desplegando una serie de shows que combinan emoción, cercanía y una conexión única con su público.

El "Mi Norte y Mi Sur Tour" comenzó el pasado 8 de abril en Madrid, dando inicio a un recorrido que rápidamente se convirtió en un verdadero fenómeno. A lo largo de su paso por ciudades como Mallorca, Murcia, Barcelona, Sevilla, La Palma y Valencia, Diego ofreció presentaciones con localidades colmadas, donde la energía del público fue protagonista en cada noche.

Diego Torres arrasa en España con su "Mi Norte y Mi Sur Tour"

Esta gira acompaña la presentación de su más reciente trabajo discográfico, "Mi Norte y Mi Sur", un álbum que se consolidó durante 2025 como uno de los hitos más importantes de su carrera. Se trata de su disco número 15 -entre producciones de estudio, en vivo y recopilaciones- y refleja una etapa de madurez artística, en la que el cantante explora nuevas sonoridades sin perder su esencia.

Dentro de este material, canciones como "Trepando Paredes", junto a Miranda!, y "Mejor Que Ayer" lograron destacarse en los rankings radiales, posicionándose entre los temas más escuchados del año y reforzando el vínculo del artista con distintas generaciones.

Con shows agotados y un repertorio que atraviesa generaciones, el artista argentino vive un gran momento internacional

Tras su exitoso paso por España, la gira continuará en mayo con presentaciones en México, donde visitará Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Luego, en junio, llegará a Buenos Aires para dos noches muy especiales en el Movistar Arena: el 5 de junio ya agotado y el 6 con las últimas entradas disponibles.

Con una carrera que sigue creciendo y un repertorio que atraviesa generaciones, Diego Torres demuestra una vez más que su música no conoce fronteras, llevando su "norte" y su "sur" a cada rincón del mundo.