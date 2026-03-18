Diego Torres alcanza su décimo Movistar Arena y suma nueva fecha tras agotar entradas

Diego Torres continúa reafirmando su lugar como una de las grandes figuras de la música argentina al alcanzar un nuevo hito en su carrera: su décimo show en el Movistar Arena.

Con más de tres décadas de trayectoria, el artista construyó una conexión sostenida con el público a través de canciones que trascendieron generaciones y que hoy siguen convocando a miles de personas en cada presentación en vivo.

Diego Torres vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con su público en el Movistar Arena

Su esperado regreso a Buenos Aires generó una respuesta inmediata de sus seguidores: la función prevista para el 5 de junio se encuentra completamente agotada. Frente a esta gran demanda, el cantante confirmó una nueva fecha para el 6 de junio, brindando otra oportunidad para disfrutar de uno de los reencuentros más esperados del año.

Durante su último show en el país, el artista ya había despertado la emoción del público al anunciar su regreso al Movistar Arena. Ahora, volverá a ese escenario para presentar en vivo su más reciente material discográfico, Mi Norte & Mi Sur, un trabajo que muestra una nueva etapa artística sin perder la esencia que caracteriza su carrera.

Tras agotar la función del 5 de junio, el artista anunció una nueva fecha para el 6 del mismo mes

El álbum, estrenado en noviembre, propone un recorrido musical que combina emoción y frescura a lo largo de 11 canciones. El trabajo incluye colaboraciones destacadas con reconocidos artistas como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, consolidando un puente entre estilos, generaciones y culturas.

El propio Torres definió este proyecto como un viaje íntimo y potente a través de distintas emociones y sonidos, resultado del trabajo junto a múltiples productores y músicos. Las canciones abordan los claroscuros de la vida y buscan conectar de manera directa con el corazón de quienes lo escuchan.

El cantante presentará en vivo las canciones de Mi Norte & Mi Sur, su más reciente trabajo discográfico que combina emoción, nuevos sonidos y colaboraciones

A lo largo del último año, Diego Torres recorrió más de 22 ciudades en Argentina, Latinoamérica y Europa, presentándose en escenarios de España como Málaga, Barcelona y Madrid, además de girar por distintas provincias argentinas ante salas colmadas.

Venta de entradas para Diego Torres

Las entradas para la nueva función del 6 de junio estarán disponibles desde hoy, miércoles 18 de marzo a las 16 horas, a través del sitio oficial del estadio. Se podrán adquirir con todos los medios de pago y contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas BBVA Visa.