Diego Torres duplicó su apuesta en Buenos Aires y agregó nueva función

La expectativa por el retorno de Diego Torres a la Capital Federal alcanzó un nuevo pico.

Después de que las entradas para su presentación del 5 de junio volaran de las plataformas de venta, el artista ratificó su conexión con la audiencia local al anunciar una nueva función consecutiva para el 6 de junio en el estadio de Villa Crespo.

Esta seguidilla de conciertos se produce en un marco de alta productividad para el músico.

El propio Torres dio el puntapié inicial a esta serie de anuncios durante su última aparición en el país, cuando adelantó la primera de las fechas. Ahora, con el éxito de ventas asegurado para el debut, el intérprete se prepara para mostrar en directo las piezas de su placa más reciente, "Mi norte & mi sur".

Calendario internacional y acceso a tickets

El horizonte profesional del vocalista trasciende las fronteras nacionales. En la actualidad, Torres coordina el desembarco de su nueva propuesta en mercados extranjeros, con una agenda que ya contempla más de diez paradas confirmadas en territorio mexicano y español.

Para la segunda cita en Buenos Aires, la comercialización de los pases comienza este miércoles 18 a partir de las 16.

Con este par de presentaciones, una de las figuras más reconocidas de la música argentina promete un reencuentro cargado de emoción, donde convivirán sus lanzamientos más frescos con las canciones que marcaron su historia global.