La hija de Leandro Paredes se emocionó cuando le tocó en un paquete de figuritas: "¡Papá...!"

La fiebre por el Mundial 2026 comenzó a subir, y ahora todos esperan con ansias la participación de Messi y "La Scaloneta" en la Copa del Mundo. Aunque el capitán asegure que la selección no es favorita para ganarlo, todos buscan sus figuritas y las de los ídolos, como Leandro Paredes, cuya mayor fan es su hija. La niña, fruto de su amor con Camila Galante, reaccionó de una manera muy tierna al abrir un paquete y encontrarse con su papá.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el álbum de figuritas Panini volvió a tomar las calles. El intercambio de cromos se convirtió de nuevo en el evento del día en las puertas de los colegios y en las plazas. Los chicos negocian, pelean y festejan como si cada sobre fuera un pequeño tesoro. Y en esta ocasión, la emoción pegó directo en la familia de un campeón del mundo.

En las últimas horas, un video se volvió viral en las redes. Se trata de Victoria Paredes, la hija mayor de Leandro Paredes y Camila Galante. La nena, con un sobre en la mano y la ansiedad a flor de piel, abrió el paquete con toda la ilusión de cualquier pibe argentino. Pero lo que pasó después fue pura ternura.

Cuando Victoria sacó la primera figurita, sus ojos se hicieron grandes. Sin dudarlo, soltó un grito que heló la pantalla: "¡Me tocó mi papá!". La nena mostró el cromo de Leandro Paredes con la camiseta de la Selección, y la felicidad le explotó en la cara. El video recorrió grupos de WhatsApp y cuentas de fans en cuestión de minutos.

El momento se volvió viral porque refleja algo que viven miles de chicos en todo el país: la emoción de encontrar a un ídolo. Pero acá hay una vuelta extra, porque ese ídolo también es el padre. La escena, simple y genuina, emocionó a los seguidores de la Selección, que no pararon de compartir y comentar el gesto de Victoria.

Hoy, los chicos viven pegados a las pantallas, pero el álbum físico sigue siendo imbatible. El intercambio de figuritas se convirtió en el momento social del día. Esa instancia donde aprenden a negociar: "Te cambio esta por aquella". Para muchos, este mundial es especial porque podría ser el último de Lionel Messi. La figurita de Leo es la más buscada, la más cara y la que todos quieren pegar primero.

Panini volvió a lanzar las versiones raras: brillantes, doradas o con bordes de colores. Eso generó una fiebre entre los coleccionistas más chicos, que ya no solo quieren llenar el álbum, sino encontrar esas joyas que valen una fortuna entre los amigos. El problema, como siempre, es el stock. En muchos kioscos, las cajas vuelan en minutos. Los padres armaban grupos de WhatsApp para avisar: "¡Llegaron figuritas al kiosco de la esquina!".

Los más chiquitos consumen videos de unboxing a diario. Ver a sus influencers favoritos abrir sobres y gritar alimenta las ganas de correr a comprar un paquete. Pero ninguna reacción de pantalla se compara con la de Victoria. Porque ella no encontró una figurita cualquiera. Encontró la cara de su papá, y eso, en medio de la fiebre mundialista, es el mejor cromo que se puede tener.