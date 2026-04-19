Leandro Paredes y Camila Galante: la increíble historia de amor que nació en la infancia y terminó con una familia soñada

Leandro Paredes es uno de los jugadores más queridos por los argentinos. Campeón del mundo con la Selección y actual mediocampista de Boca Juniors, su presente lo mantiene en el centro de la escena. Por eso, el fanatismo también pone el foco en su vida privada, especialmente en la familia que formó con Camila Galante, una relación que empezó cuando eran chicos y se consolidó con los años.

El vínculo nació gracias al fútbol. Paredes jugaba en las inferiores y compartía equipo con el hermano de Galante. Entre partidos, visitas y momentos en familia, empezó a gestarse una cercanía que creció con los años. El joven pasaba días enteros en su casa y hasta compartían vacaciones.

Aunque todos notaban lo que sucedía entre ellos, Leandro eligió callar lo que sentía por Camila durante mucho tiempo. "A todo el mundo le decía que era mi novio", recordó la empresaria. La situación cambió en la adolescencia, cuando la mirada dejó de ser la misma y los sentimientos tomaron otro rumbo.

Decidido a avanzar, el deportista dio un paso inesperado. "Me la tatué antes de que fuera mi novia. Un poco tóxico lo mío, pero yo sentía que iba a ser la mujer de mi vida", confesó. Ese gesto marcó un antes y un después en el vínculo.

Leandro Paredes y Camila Galante se conocieron de chicos. (Foto: Instagram/ @ccamigalantee).

El primer beso llegó de forma espontánea. Un día, mientras la acompañaba al supermercado de su barrio, se animó a dar el paso. A la vuelta de su casa, frenaron en una esquina y el futbolista aprovechó el momento. "Ella estaba buscando algo en la bolsa y cuando levantamos la mirada, quedamos los dos juntos y ahí le di un beso, un pico. Se quedó mirándome, sorprendida", relató. Aunque reaccionó con sorpresa, más tarde Galante reconoció que estaba esperando ese gesto.

Después de ese acercamiento, todo cambió. Se juntaron a ver una película y, sin vueltas, blanquearon lo que les pasaba. Se pusieron de novios a los 15 y 17 años, aunque decidieron mantenerlo en secreto por vergüenza a la reacción de su entorno. Recién un año más tarde lo hicieron público y, desde entonces, la relación avanzó sin frenos, incluso frente a los desafíos que trajo la carrera de Paredes.

Leandro Paredes y Camila Galante se casaron en 2017. (Foto: Instagram/ @ccamigalantee).

Italia, Rusia y Francia marcaron el camino que recorrieron juntos, acompañando los compromisos profesionales del futbolista. En ese recorrido contrajeron matrimonio y nacieron sus hijos. No todo fue fácil. "La gente se cree que todo es color de rosas y no es así...", reconoció la modelo sobre el costado menos visible de esa vida.

Hoy, instalados nuevamente en Argentina, celebran más de una década juntos. "Cami es todo. La conocí muy joven y me gusta como persona, como mujer y como mamá", aseguró el campeón del mundo. Una historia que empezó como un juego de chicos y terminó siendo para siempre.