Así es la lujosa mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires: estilo moderno, pileta climatizada y sala de juegos

Además de su desempeño en la cancha, los jugadores de la Selección Argentina despiertan cada vez más interés por su vida personal. Gracias a las redes sociales, los futbolistas pudieron acortar la distancia con los fanáticos, y compartir con ellos su día a día y momentos en familia. En ese contexto, se conoció la lujosa mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires.

El regreso del campeón del mundo a Boca Juniors generó una enorme expectativa entre los hinchas, que siguen cada paso del mediocampista desde su vuelta al país. En ese contexto, uno de los detalles que más llamó la atención fue el lugar elegido para instalarse junto a su pareja y sus tres hijos, Victoria, Lautaro y Giovanni Paredes.

Según trascendió, la propiedad está ubicada en el exclusivo barrio privado St. Thomas, en Canning. Se trata de una vivienda construida sobre un doble lote, con amplios espacios y comodidades pensadas para el confort y la vida familiar.

La lujosa mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires. (Foto: web).

Entre los lujos que destacan, cuenta con pileta climatizada, una gran sala de juegos y un living con una impactante estructura lumínica en forma de araña, compuesta por múltiples luces con diseño particular. Cada ambiente refleja un estilo moderno y sofisticado.

Leandro Paredes y Camila Galante en su mansión. (Foto: Instagram/ @ccamilagalantee).

Además, se supo que la propiedad estaría valuada en alrededor de 2.800.000 dólares. El barrio, por su parte, es uno de los más elegidos por futbolistas que regresan al país, tanto por su tranquilidad como por su cercanía con el centro de entrenamiento del club.