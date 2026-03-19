Así es la habitación de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: estilo nórdico y una estética cozy que es furor

Además de lo que hacen dentro de la cancha, los jugadores de la Selección Argentina despiertan cada vez más curiosidad por su vida personal. En ese marco, las redes sociales aparecieron como una herramienta para acortar la distancia con los hinchas. Allí muestran rutinas, crianza, viajes y escenas familiares. En este contexto, Alexis Mac Allister y Ailén Cova sorprendieron al compartir cómo es el cuarto de su hija Alaia.

En el inicio, la historia de amor de los jóvenes quedó envuelta en versiones que señalaban que el vínculo habría comenzado cuando el mediocampista aún estaba con Cami Mayan. Por eso eligieron manejarse con discreción y evitar la exposición. Con el tiempo, el escenario cambió y empezaron a compartir imágenes desde Inglaterra, escapadas, momentos cotidianos y la llegada de su primera hija, Alaia.

Hoy, con siete meses, la beba ganó protagonismo en los perfiles de sus padres. Sus gestos y crecimiento generan ternura y repercusión. En ese contexto, Cova decidió abrir una ventana a la intimidad del hogar y mostrar uno de los rincones más especiales.

La influencer publicó una imagen donde aparece su perro listo para jugar, pero también dejó ver en detalle el ambiente pensado para la nena. El lugar cuenta con un corral moderno y elementos diseñados para que pueda moverse con seguridad y libertad.

La habitación de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. (Foto: Instagram/ @ailencova).

Predominan colores suaves como beige, blanco y rosa claro, combinados con luz natural que entra desde un gran ventanal con vista al jardín. Los muebles de madera suman calidez y consolidan un estilo nórdico, con estética cozy orientada al confort.

Entre los detalles que más llamaron la atención aparece una tienda tipi, tendencia en decoración infantil. También se suma un gimnasio para bebés, pensado para estimular el movimiento, y accesorios de animales. Cada elemento refuerza un espacio funcional, cálido y lleno de estímulos para acompañar su crecimiento.