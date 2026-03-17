La historia de amor de Dibu Martínez y Mandinha Gama: el inesperado encuentro, la paternidad y sus momentos más difíciles

En el fútbol hay historias que conmueven hasta las lágrimas, tanto por lo que ocurre dentro de la cancha como fuera de ella. Muchas veces, los protagonistas se destacan no solo por su rendimiento, sino por el camino que tuvieron que atravesar. Emiliano Martínez es uno de esos casos. Su presente como figura de la Selección Argentina no se entiende sin su recorrido personal.

Aunque el "Dibu", como se lo conoce popularmente, ganó gran popularidad en junio de 2021, cuando se adueñó del arco albiceleste en la Copa América y brilló frente a sus contrincantes, su historia viene de mucho antes. Uno de los capítulos más importantes de su vida ocurrió en Londres, cuando conoció a quien se convertiría en su compañera de vida.

Fue en una escena simple, casi rutinaria, mientras esperaba el colectivo. Allí apareció Mandinha Gama, una joven diseñadora de interiores nacida en Portugal. El flechazo fue inmediato. Él se animó a dar el primer paso y la invitó a salir. Ella aceptó. Desde entonces, nunca se separaron.

Mientras Emiliano desarrollaba su carrera futbolística, Mandinha, por su parte, impulsó su propio proyecto ligado al universo infantil. Con locales en Inglaterra, su emprendimiento reúne diseño, indumentaria y objetos pensados para chicos.

En 2017 decidieron formalizar la relación. La boda se realizó en las afueras de Londres, en un entorno exclusivo y con un grupo reducido de invitados. Fue una celebración extensa, con colegas presentes y un cierre de lujo en destinos paradisíacos.

Dibu y Mandinha Martínez en 2014. (Foto: Instagram/ @mandinha_martinez).

Mientras tanto, la carrera del marplatense no lograba estabilidad. Pasó por distintos clubes sin continuidad. Préstamos, suplencias y pocas oportunidades marcaron esa etapa difícil. El puesto parecía siempre esquivo. Ese contexto lo llevó vivir una crisis profunda. "Me fui a préstamo por todos lados. Fui a Getafe a los 23 o 24 años y terminé jugando ocho partidos. Nunca me pusieron y toqué fondo", reconoció Dibu, tiempo después, sobre ese momento crítico.

El nacimiento de su primer hijo, Santiago, en 2018, también quedó como uno de los momentos más intensos de su vida. El parto, en Londres, se extendió durante 30 horas y tuvo complicaciones que generaron máxima preocupación. Según relató su esposa, el corazón del bebé se detuvo por unos instantes, lo que obligó a una cesárea de urgencia.

Dibu y Mandinha Martínez junto a sus hijos. (Foto: Instagram/ @mandinha_martinez).

Así, la paternidad y el trabajo psicológico fueron determinantes para reconstruirse. "Desde que nació mi hijo, hace cuatro años, exploté. Tengo un psicólogo personal que necesité, porque estaba en un punto de mi carrera en el que no sabía para dónde ir. Fue una de las decisiones más correctas que tomé en mi carrera", explicó. Con esa nueva mentalidad, aprovechó su oportunidad en el Arsenal y luego dio el salto al Aston Villa, donde se consolidó como referente.

En paralelo, otra noticia lo atravesó y puso a prueba en plena Copa América del 2021: el nacimiento de Ava. "Mi hija nació dos días antes de Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pe***", recordó. Esa determinación se vio reflejada en el campo.

Dibu y Mandinha Martínez llevan más de 10 años juntos. (Foto: Instagram/ @mandinha_martinez).

Hoy, con una carrera en ascenso y una familia consolidada, Dibu Martínez es mucho más que un arquero. Su historia combina amor, sacrificio y resiliencia. Un recorrido que explica por qué, cada vez que se para bajo los tres palos, parece imbatible.