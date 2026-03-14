Yanina Latorre reveló la verdad detrás del escándalo entre Antonela Roccuzzo y el equipo de Olga: "Un enojo..."

Tras los comentarios de algunos conductores de Olga por la polémica que generó la visita de Lionel Messi a Donald Trump, comenzó a circular una versión que encendió las redes. Según trascendió, la esposa del capitán de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo, estaría furiosa con el equipo que lidera Migue Granados e incluso habría dejado de seguirlos en Instagram. En medio del revuelo, Yanina Latorre reveló qué ocurrió realmente detrás del supuesto conflicto.

Todo comenzó a tomar fuerza luego de un mensaje picante de Nati Jota en "X" (ex Twitter). "Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió la conductora de "Sería Increíble" (Olga) sobre la reunión entre el futbolista del Inter Miami con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. A ese comentario se sumó Lucas Fridman, quien mencionó a Diego Maradona en una comparación política y deportiva que también generó críticas.

Poco después, usuarios advirtieron que Roccuzzo había dejado de seguir a la influencer en Instagram. El gesto no pasó desapercibido y muchos lo interpretaron como una señal de malestar.

Sin embargo, este viernes Yanina Latorre intervino en el tema y aportó una aclaración que cambió el eje de la discusión. "Hay dos cosas. Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue, y lo sigue siguiendo", comenzó explicando la conductora de "SQP" (América TV).

El comentario de Nati Jota sobre Lionel Messi. (Foto: X).

Y sumó: "La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo".

Con esa revelación, la polémica comenzó a desinflarse. Lo cierto es que el nombre de Lionel Messi volvió a ser tendencia en redes sociales y quedó en medio de una discusión inesperada que involucró a uno de los canales de streaming más populares del país.



