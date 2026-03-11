Lionel Messi y Antonela Roccuzzo vs. Olga: los comentarios de sus conductores que enfurecieron al entorno del futbolista

Olga suma un nuevo frente de guerra. Además de su histórica enemistad con Nico Occhiato, en los últimos días el canal de streaming y algunos de sus integrantes quedaron en el centro de una polémica que los enfrenta con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Ante el revuelo que generó la visita del capitán de la Selección Argentina a Donald Trump, Nati Jota y Lucas Fridman se manifestaron en contra del futbolista y despertaron malestar en el entorno del campeón del mundo.

En 2023 generó un fuerte revuelo la entrevista que el hijo de Pablo Granados le realizó a al jugador del Inter Miami en Estados Unidos. En aquel momento el vínculo parecía cercano, pero con el paso del tiempo se fue desgastando a partir de distintos posicionamientos públicos de figuras del streaming frente a decisiones del rosarino.

La tensión volvió a escalar cuando días atrás Messi y sus compañeros del equipo visitaron la Casa Blanca y presenciaron un discurso de Donald Trump. La ecena que generó críticas en redes sociales en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Entre quienes reaccionaron apareció Nati Jota, conductora del programa "Sería Increíble" de Olga, que lanzó un comentario irónico en "X" (ex Twitter). "Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió. La frase fue tomada por muchos usuarios como una burla hacia el futbolista y generó una catarata de respuestas.

La repercusión llegó rápido. Antonela Roccuzzo dejó de seguir a la influencer en Instagram poco después de la publicación, un gesto que fue interpretado como una clara señal de enojo.

A eso se sumó Lucas Fridman, socio de Granados, que mencionó a Diego Maradona en una comparación política y deportiva que también despertó críticas. Ese movimiento fue duramente cuestionado por parte del público y también por figuras del espectáculo. En este contexto, Yanina Latorre lo calificó como "ingrato" y recordó que el integrante de Olga había ido a "chuparle las medias" al futbolista a su propia casa para conseguir la entrevista que Olga realizó en Miami.

En medio del escándalo, usuarios comenzaron a volcar sus opiniones en las distintas redes del canal. Sin embargo, varios seguidores advirtieron una llamativa situación: los mensajes que mencionan a Messi, a los chistes de Nati Jota o las críticas a Fridman desaparecen rápidamente de las publicaciones del streaming.

Mientras los comentarios de los integrantes de Olga continúan generando debate entre los usuarios, mientras el entorno de Lionel Messi mantiene distancia del streaming. La controversia sigue creciendo en redes sociales y promete sumar capítulos.



