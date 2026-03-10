Guerra en el streaming: Guille Aquino y Tomás Rebord se enfrentaron brutalmente tras una polémica foto

El mundo streaming argentino atraviesa un clima de máxima tensión por el enfrentamiento entre Guille Aquino y Tomás Rebord. La disputa, que involucra a los canales "Vorterix" e "Blender", escaló rápidamente tras una serie de provocaciones en redes sociales y descargos en vivo. El conflicto se convirtió en el tema principal de la agenda mediática digital, dejando al descubierto una interna profunda entre los protagonistas.

Guerra en el streaming: Guille Aquino y Tomás Rebord se sacan chispas tras una polémica foto

Todo comenzó con una serie de indirectas que terminó de explotar cuando Guille Aquino publicó una imagen editada de la esposa de Tomás Rebord, que hasta hace poco era su amigo. En la foto, se podía ver un "mini Aquino" insertado digitalmente en la panza de la mujer embarazada, lo que fue tomado como una provocación directa. A partir de ese posteo, lo que eran roces profesionales se transformaron en acusaciones de bullying y amenazas de "guerra total" frente a camara, en sus respectivos programas.

Guille Aquino apuntó contra el sistema de trabajo de su anterior canal y denunció hostigamiento: "El bullying se ha convertido de a poquito en un sistema de gas lightning. Los bullies son pasivo agresivos. Al primer tiro yo aprieto el botón rojo y tiro la bomba nuclear. Sépanlo. Y así se termina una guerra".

El humorista también dejó en claro que no tiene interés en recomponer el vínculo personal: "A mí ya no me pagan más para fingir que somos todos buenos tipos. Porque no somos todos buenos tipos. No somos amigos".

Tomás Rebord respondió desde su programa y confesó que su primera reacción fue violenta al ver la foto de su pareja: "Me mandan una foto de Guille que sube una historia de mi mujer embarazada con un pequeño 'baby Aquino'. Dije: ok, voy a arrancar este sábado cagándome a trompadas con Guille Aquino. Cag... a piñas era la cosa más razonable". Sin embargo, aclaró que bajó los decibeles por la postura de su esposa: "Le pregunté y la verdad es que le chupó un hue.... Se rió, dijo: 'Es gracioso el bebé ese con IA'. Cuando a ella le pasó eso, dije: bueno, ya está".

La situación actual del conflicto parece estar en una tregua frágil, condicionada a que ninguna de las partes vuelva a mencionar a la otra. El cruce dejó en evidencia la fuerte competencia entre las plataformas y cómo las relaciones personales se ven afectadas por la dinámica del vivo. Por ahora, el silencio sería la única garantía de que la disputa no sume nuevos capítulos.