Migue Granados cumple su sueño de ser parte de "Toy Story 5": "Es un personaje muy eufórico..."

El universo de la animación más famoso del mundo ahora tiene un toque bien argentino. A siete años del estreno de "Toy Story 4" que parecía ser el cierre de la historia de Woody y sus amigos, dentro de poco se estrenará la quinta parte. Resulta que se confirmó lo que muchos fans sospechaban: Migue Granados se suma de manera oficial al grupo de actores que harán el doblaje en español para toda Latinoamérica en "Toy Story 5".

La película, producida por Disney y Pixar, tiene fecha de estreno fijada para el 17 de junio. Pero antes de eso, el humorista ya vivió una experiencia que ni en sus sueños más locos imaginaba. El humorisa siempre manifestó su fanatismo absoluto por la saga, y ahora asume la responsabilidad de darle vida al Dr. Locuaz. Se trata de un personaje miedoso y paranoico, que le tiene pánico a los avances de la tecnología.

La confirmación de este hito profesional llegó después de que Migue se tomó un avión a San Francisco para recorrer las instalaciones centrales de Pixar. Durante la emisión de "Toy Story: El Viaje", un especial de "Soñé que Volaba" que se emitió por Olga, mostraron las imágenes que el conductor capturó desde los estudios.

Los espectadores lo vieron metido en una sesión de grabación intensa, con un técnico especialista guiándolo paso a paso. Migue se puso a prueba frente al micrófono y vivió una experiencia única que lo aproximó a concretar un anhelo que arrastraba desde su infancia. Con una felicidad que le explotaba en la cara, el protagonista soltó detalles de lo que se verá en la pantalla grande: "Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa".

Si uno mira el cuadro completo, lo de Migue Granados no es una simple nota de color. Es un síntoma de cómo cambió el negocio del espectáculo en Argentina. El tipo construyó una carrera a puro huevo desde el under digital, primero con "Aislados", después con podcasts y ahora con Olga, la plataforma que le compitió de igual a igual a los monstruos de la radio tradicional. Que Disney y Pixar lo llamen para un rol de esta magnitud significa que el humor argentino, ese ácido, callejero y medio roquero, logró traspasar fronteras.

El Dr. Locuaz es un personaje paranoico con la tecnología. Hay una ironía hermosa ahí: Migue, que vive de la tecnología, que hizo de Twitch y YouTube su casa, le pone voz a un juguete que le tiene miedo al avance. Es como un espejo deformado de la propia sociedad, que disfruta hasta las patas de las pantallas pero a la vez les tiene un cagazo bárbaro a la inteligencia artificial y a la automatización.

Migue Granados, el pibe que soñaba con juguetes animados, hoy es parte de la historia de Pixar. Y mientras él festeja a los gritos, los argentinos festejamos que uno de los nuestros llegó a la mesa grande. Que siga el sueño.