Migue Granados vivió un susto en Olga que pudo terminar en tragedia: una camioneta estuvo a punto de incrustarse en el estudio

Un inesperado momento de tensión se vivió este miércoles durante la emisión de "Soñé que volaba" (Olga). El ciclo de streaming conducido por Migue Granados, desde el estudio de Palermo, venía tranquilo. El equipo -integrado también por Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato- entrevistaba a Luis Scola. De repente, una camioneta blanca estuvo a punto de chocar contra el ventanal del canal. La sorpresa fue total.

El incidente ocurrió mientras Granados le consultaba al exbasquetbolista sobre su paso por la NBA. De un momento a otro, un estruendo y el movimiento fuera del estudio interrumpieron la charla distendida. "Uy. ¿Qué pasó? ¡No!", exclamó Migue, mientras en la mesa crecía el desconcierto. "No... Otra vez", agregó, recordando otro episodio similar de meses atrás. Homero, atento al exterior, preguntó: "A ver la vereda... No, está bien, está bien. ¿Están bien?".

Entre risas nerviosas y caras de preocupación, los conductores intentaron entender qué sucedió. "Contradieron. Todo muy al borde...", dijo Fridman. Migue aclaró: "Es la segunda". "Vos lo viste, Luis", acotó el conductor, buscando la complicidad de Scola. La situación derivó en comentarios entre el humor y la incredulidad. "Ya está todo, está, pará. Luis está contento porque pasó algo", bromeó Homero. Migue intentó volver a la charla previa, pero el impacto ya estaba.

"¿Están todos bien?", volvieron a chequear. "Una semanita de malas noticias ahora. Listo. Es la segunda vez que nos pasa esto", remarcó Granados. "Nos van a cancelar", ironizó otro de sus compañeros. El alivio llegó cuando corroboraron que no hubo heridos y que la policía ya estaba en el lugar. Aún sorprendidos, los conductores buscaron detalles. "Lo que no entiendo, ¿chocó?", preguntó Fridman. "¿O solo se subió a la vereda?". Migue, fiel a su estilo, bromeó: "Es que era fanático de Luis, vino a verlo de cerca. Quería ver el trofeo".

No es la primera vez que Granados y su equipo presencian situaciones de este tipo en el estudio de Humboldt y Cabrera. En junio de 2023, una colisión entre dos vehículos en la misma esquina casi termina con uno de ellos incrustado en el ventanal. En esa ocasión, Migue estaba al aire con Julián Lucero y Sofi Morandi. "Uh, se la pegaron, no chicos, no saben lo que acaba de pasar", relató entonces.

Ahora, la historia se repite. Mientras la edición del programa ya genera memes en redes, la anécdota se suma al archivo de situaciones insólitas de Migue Granados. La espontaneidad y la reacción en vivo son su marca registrada. Y aunque la risa y la ironía no faltaron, el alivio de que todo quedó en un susto es compartido por todo el equipo. Una semanita de malas noticias, pero con final feliz.