Pepe Cibrián fulminó a Wanda Nara por su Martín Fierro: "Fue muy delirado..."

A pesar de que ya pasó casi un mes desde la entrega de los Martín Fierro 2026, la ceremonia continúa generando polémica. El premio que recibió Wanda Nara como mejor conductora sigue despertando cuestionamientos y, tras las explosivas declaraciones de Mirtha Legrand, ahora fue Pepe Cibrián quien se sumó a las críticas con fuertes declaraciones respecto a la elección de la ganadora.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el reconocido director teatral primero expresó su malestar por no haber sido convocado a los Martín Fierro de Teatro. "No me convocaron desde APTRA ni para invitarme a la platea para los Martín Fierro de teatro y fue como que hagan un Martín Fierro de medicina y no inviten a Favaloro. Yo soy uno de los que hacemos el teatro. Yo no quiero ser jurado de nada pero las ausencias a veces son más presencias", disparó.

Más adelante, el creador de grandes éxitos teatrales fue consultado por la controversia que rodeó a Wanda Nara y no ocultó su postura. "Y lo del Martin Fierro a Wanda Nara fue muy delirado. Es como que me nominen a mí por ser futbolista si yo no sé jugar fútbol. Wanda Nara no es conductora pero ella no tiene la culpa. La culpa la tienen los que se lo dieron, esos son los responsables. Nadie estuvo de acuerdo con esa nominación", sostuvo.

Lejos de bajar el tono, Cibrián insistió con su mirada crítica y comparó a la empresaria con otras figuras del rubro. "Darle el Martín Fierro me parece muy delirado. Me parece que al lado de Georgina Barbarossa y al lado de otras conductoras fue muy delirado. Es una cosa muy graciosa lo que pasó pero nadie se acuerda de estos premios", remarcó.

Wanda Nara ganó el Premio Martín Fierro 2026 como mejor conductora. (Foto: Crónica/ Nahuel Ventura).

Además, el artista hizo referencia a los dichos de Mirtha Legrand, quien semanas atrás había deslizado que detrás de la premiación podría haber existido algún tipo de acuerdo. "Yo he recibido muchos premios pero a mi me importa mucho más el galardón del Senado Domingo Faustino Sarmiento que es el más grande de un ciudadano argentino. Mirtha dijo que fue un arreglo sobre lo de Wanda y ella seguramente sabrá cosas", expresó.

Para cerrar, Pepe también cuestionó la cantidad de categorías y ceremonias que fueron apareciendo en los últimos años. "Que de golpe aparezcan tantos Martín Fierro, a todo va a ser el Martín Fierro, al mejor perro no sé. Pero no hace daños dar Martín Fierro pero me da gracia", concluyó, dejando en claro que la polémica por la premiación está lejos de apagarse.