More Rial podría ser perjudicada en su pedido de libertad condicional: "Nunca sucede en otras causas..."

Si bien se creía que More Rial estaba cerca de recuperar la libertad, lo cierto es que podría ser perjudicada en la resolución judicial que tanto espera mientras cumple con prisión domiciliaria. Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la mediática, lanzó una fuerte crítica contra la Justicia, donde cuestionó la demora que existe en este caso en particular.

A través de una caja de preguntas en Instagram, un seguidor le preguntó al letrado por el estado actual de la hija de Jorge Rial. De forma directa, Cipolla respondió: "Esperando que resuelvan su condicional".

Y fue tajante respecto a la situación procesal de su defendida: "Como su causa es especial, van a solicitar infinidades de medidas para resolver, cuestión que nunca sucede en otras causas".

La fuerte crítica de Alejandro Cipolla por el pedido de libertad condicional de More Rial.

Con estas declaraciones, el abogado dejó entrever su malestar por los tiempos de la justicia. A su vez, deslizó que el caso de Morena Rial recibe un tratamiento diferente al habitual por su nivel de exposición mediática.

Cabe recordar que More es investigada bajo acusación de integrar una banda delictiva dedicada a cometer robos en casas de localidades bonaerenses como Villa Adelina, Martínez y Castelar. Aunque al principio fue excarcelada y logró la libertad condicional por ser madre de un menor, el incumplimiento de las reglas de conducta para mantener el beneficio la enviaron a la prisión de la Unidad 51 de Magdalena.