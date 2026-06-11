Quiénes son los nominados de "Gran Hermano", con una fulminante que dejó a dos afuera: "Usó su privilegio..."

Sebastián Cola movió el tablero de "Gran Hermano Generación Dorada". El líder de la semana usó su privilegio más potente: la fulminante. Con ese poder, mandó a placa a Alejandra Majluf y Andrea del Boca. No quedaron ahí las cosas. También anuló dos votos contra Nigro y uno contra Yipio. La casa estalló. Las alianzas se reconfiguraron al instante. La placa quedó con nueve participantes en la cuerda floja. El público ahora define la sentencia.

La noche del miércoles en Telefe trajo tensión pura. La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó imágenes para el recuerdo. Sebastián Cola, con el micrófono en mano y cara de poker, ejecutó la jugada más temida por sus compañeros. No solo anuló votos. No solo cambió el conteo. Además, fulminó a dos jugadoras de alto perfil.

Primero, Cola usó sus tarjetas especiales. Sacó del camino dos votos que apuntaban a Nigro y uno que buscaba a Yipio. Ese movimiento reconfiguró todo el esquema de puntos. Después llegó lo grueso. Aplicó el derecho a fulminar. Señaló a Alejandra Majluf. Señaló a Andrea del Boca. Ambas, sin chance de defensa, directas a la placa.

El resultado final dejó nueve nombres en la cornisa. Ellos son: Cinzia, Zunino, Campanita, Solange Abraham, Luana Fernández, Yipio, Nigro, Majluf y Del Boca. La decisión ahora pasa al público. Los seguidores del programa votan por teléfono o plataforma digital. Quien junte más sufragios negativos, abandona la casa.

La dinámica de votos mostró estrategias claras. Cola entregó dos votos a Luana y uno a Titi. Andrea del Boca apuntó a Cinzia y Campanita. Charlotte Caniggia hizo lo propio: sus votos fueron para Sol y Nigro. Solange Abraham sorprendió con una nominación espontánea. Otorgó tres votos a Zunino y dos a Yipio. Emanuel Di Gioia y Manuel Ibero también se sumaron: sus blancos resultaron Cinzia y Zunino.

El sistema de tarjetas anuladas influyó de manera decisiva. Cola no fue el único con ese poder. Brian Sarmiento, el último eliminado, también tenía capacidad de anular votos desde afuera. Esa combinación cambió la suerte de jugadores como Titi y Campanita. Ambos creían estar a salvo, pero los números dieron vuelta.

La tensión creció minuto a minuto. Cuando la pantalla mostró los nombres de Majluf y Del Boca como fulminadas, la casa enmudeció. Nadie esperaba esa movida. Majluf, con trayectoria mediática. Del Boca, con una historia artística enorme. Ambas, al borde del abismo por una decisión unilateral del líder.