Una ex de Leonardo Di Caprio está muerta por Lionel Messi: "Estoy tratando de localizarlo..."

Tras estar en el centro de la escena mediática por la relación que mantuvo con Leonardo DiCaprio, en las últimas horas Camila Morrone volvió a generar repercusiones. La actriz sorprendió al revelar públicamente que está intentando conocer a Lionel Messi y confesó el particular plan que tiene para lograr una foto con el capitán de la Selección Argentina.

Durante una entrevista en el programa Today de NBC, la hija de Lucila Polak volvió a dejar en claro el fuerte vínculo que mantiene con la Albiceleste, ya que sus padres son argentinos. Consultada sobre el próximo Mundial 2026, confirmó que viajará para seguir al equipo y no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de ver de cerca a Lionel Messi.

"Sí, voy a ir", respondió ella con una sonrisa. Luego, cuando el conductor bromeó al referirse a Messi como su "chico", la actriz reaccionó entre risas: "Yo no lo llamaría ‘mi chico'... Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en el fondo".

Lejos de quedarse ahí, la actriz redobló la apuesta y compartió otro de sus deseos. "Solo estoy tratando de entrar al vestuario", lanzó con humor. Más tarde, cuando le sugirieron contactar al futbolista por redes sociales, respondió divertida: "¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?". Incluso reconoció que también sueña con conseguir una camiseta autografiada.

Camila Morrone reveló su fanatismo por Lionel Messi. (Foto: Instagram/ @camilamorrone).

El entusiasmo de Morrone no terminó en televisión. Después de la entrevista, compartió el fragmento en Instagram y escribió: "Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos". La publicación generó una catarata de comentarios de seguidores que se ofrecieron a ayudarla a cumplir su objetivo.

Fanática declarada del capitán argentino, la actriz ya había expresado en otras oportunidades su admiración por el futbolista. De cara al Mundial, incluso adelantó que planea celebrar su cumpleaños número 29 viendo el debut de la Selección. Mientras tanto, mantiene intacta la ilusión de conseguir ese encuentro soñado con el ídolo que despierta pasiones en todo el mundo.