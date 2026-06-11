Oriana Junco contó los problemas que atravesó tras operarse con Aníbal Lotocki: "Me salieron granulomas..."

Detenido en el penal de Ezeiza desde octubre de 2023 por el delito de homicidio simple con dolo eventual, Aníbal Lotocki enfrenta una nueva denuncia pública luego de ser condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa. Oriana Junco reveló que se sometió al bisturí del cirujano para unas operaciones que, años después, le generaron granulomas en zonas de su cuerpo.

En una entrevista para el canal de streaming Blender, Mauro Szeta le consultó si se había operado con Lotocki. A lo que la mediática respondió: "Me operó toda. Me hizo mujer directamente hace 15 años. Yo pasé de un cuerpo de hombre y él (Aníbal Lotocki) me fue tallando. Me talló toda la espalda, me hizo la coleta de sirena. Tenés que convertir a un hombre en una mujer".

"Ya nos conocíamos. Él iba con una valijita y hacía operaciones por domicilio. No había ruido, pero había rumores de cosas que había hecho todo mal en Chile, en Uruguay", continuó Junco con su relato.

Ante la pregunta de por qué decidió operarse igualmente con el cirujano, Oriana lanzó una fuerte frase: "Cuando querés ser de una manera y querés mirarte al espejo y que te devuelva la figura que querés, es eso o la muerte. Yo estaba decidida".

Sobre las secuelas que experimentó en su cuerpo, la famosa puntualizó: "Me salieron granulomas en la cola y en la pierna. "Granuloma es material que puso que se encapsula y se hace una bolita". "En la boca me saqué, tuve que ir a Europa, pero ningún cirujano te quiere tocar la cola", agregó.

"No se sabe lo que es", sostuvo Oriana Junco sobre el material que Aníbal Lotocki le inyectó en su cuerpo. En esa línea, aseguró que "no es metacrilato", tal como declaró el médico más de una vez, porque "vale fortunas", ya que "para hacerte una boquita te sale dos mil euros en Europa".

La mediática precisó que los granulomas aparecieron diez años después de las cirugías y que van "migrando" a otras áreas de su cuerpo. "Duele los días de humedad. Estoy sentada y sentís que algo se mueve", reveló.

"Ya lo denuncié con el Dr. Walter Cormace. Es algo que yo ya no quería hacer. Yo dije: 'Era eso o ir a una travesti que me ponga silicona'. Iba a terminar mal siempre. O sea, yo ya sé que algo siempre, alguna consecuencia iba a traer. Entonces dije: 'No lo voy a denunciar'. Pero yo sé que en el caso de las chicas, él les mintió a todas (las denunciantes)", concluyó Oriana Junco su impactante testimonio.