Oriana Junco, sobre la reconciliación de Moria Casán y Georgina Barbarrossa: "Vergüenza ajena"

Oriana Junco pasó por El Run Run del Espectáculo de Crónica y dejó fuertes declaraciones sobre la reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa. La mediática cuestionó el acercamiento televisivo entre ambas conductoras y lanzó críticas que dieron que hablar.

Invitada al programa que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, la relacionista pública habló de su actual vínculo con Moria y dejó frases que sorprendieron en pleno vivo. Mientras desfilaba en el estudio, le remarcaron: "Estás muy Moria", y ella respondió sin vueltas: "¿Sabés que ya no? Pasado, pisado".

Más adelante, la actriz recordó las comparaciones artísticas que suele recibir y comentó: "Imitamos a Cher, igual que Nacha Guevara. Es un referente". También reconoció que esperaba preguntas relacionadas con la histórica figura de la televisión argentina: "Ya sabía" que el tema iba a surgir durante la entrevista.

En otro tramo de la charla, Piaggio mencionó que Moria es "la madrina del programa", pero Oriana redobló la apuesta con otra frase filosa: "Hoy llegué yo, ya está".

Oriana Junco pasó por El Run Run del Espectáculo y lanzó críticas hacia Moria Casán y Georgina Barbarossa.

La conversación giró luego hacia la reciente reconciliación entre Georgina Barbarossa y Casán, uno de los temas más comentados de la semana en la televisión argentina. En ese contexto, deslizaron la posibilidad de un acercamiento entre Oriana y Moria, aunque ella se mostró escéptica sobre el detrás de escena del reencuentro mediático.

"Lo están endulzando, toda la televisión (...) ¿Creen en los Reyes Magos? La televisión no tiene sentimientos. Estamos hablando de un negocio de dos canales líderes", sostuvo Junco sobre el dúplex entre las conductoras.

Además, aseguró que ambas figuras fueron "funcionales al show" y deslizó que estuvieron "obligadas" a concretar el esperado encuentro.

La reconciliación se produjo días después de que Santiago del Moro las invitara a subir juntas al escenario durante los Premios Martín Fierro, un momento que se volvió viral y generó repercusiones en el mundo del espectáculo.

Finalmente, Junco aseguró que toda la situación le dio "vergüenza ajena", aunque después bajó el tono de sus críticas y destacó la trayectoria de Casán. "Es muy sabia" y "sabe mucho", afirmó, para luego remarcar que la conoce hace 35 años.