Polémica con Jésica Cirio: el particular video de cumpleaños en medio de la investigación por presunto lavado de dinero

Mientras avanza la causa judicial en su contra, Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la polémica después compartir un video en redes sociales soplando la vela por su cumpleaños, con una ambientación "lujosa", en medio de un contexto complicado para ella por la investigación por presunto lavado de dinero.

El tema se debatió en El Run Run del Espectáculo, donde Fernando Piaggio, uno de los conductores, planteó: "Parece que Jésica Cirio nos gozara a todos aquellos que queremos saber qué realmente pasó... Festejando... Nadie niega que pueda celebrar su cumpleaños, nos parece muy bien, pero la Justicia, entre todo lo que quiere, quiere allanar las oficinas del canal donde trabajaba".

El presentador señaló que se avanzaría con una investigación sobre el período en que trabajó en el canal, cuando este estaba bajo otra gestión, para determinar si existieron aportes vinculados a su presencia en pantalla. "La versión era que Jésica estaba puesta ahí porque habían puesto guita para que conduzca", agregó Lío Pecoraro.

Cirio sigue imputada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el marco del caso conocido como "Yategate", que se desató tras el viaje de su exmarido, Martín Insaurralde, a Marbella junto a Sofía Clerici. En ese expediente se busca determinar si el patrimonio de ambos se corresponde con los ingresos que declararon.

"Cuando veíamos que festejaba el cumpleaños, en algún punto es un tanto provocador", sostuvo Fernando Piaggio, quien luego agregó: "¿Sabés qué sensación me dio el video? 'Va dedicado para vos', como un código mafioso. 'La reina, la vela, el no me importa nada'. Ojo con lo que provocan en las redes, porque si vos provocás eso yo puedo interpretar lo que quiero y tenés una causa".

Cabe señalar que la exconductora de "La Peña del Morfi" viene de momentos personales complejos, ya que su última pareja, Elías Piccirillo, fue detenido en marzo de 2025 y luego procesada por presuntas maniobras de estafa piramidal y lavado de activos.

En febrero de ese mismo año, en el marco de distintos allanamientos en una propiedad vinculada a él, se encontraron cerca de 3 millones de dólares en efectivo, un dato que complicó aún más su situación judicial y abrió nuevas líneas de investigación sobre el origen de esos fondos; tras ese escenario, la relación con la modelo llegó a su fin.