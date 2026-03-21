Karina Mazzocco, desbordada: cruces al aire por fallas de producción y una sorpresiva renuncia

Una semana cargada de tensiones se vivió en el programa de Karina Mazzocco, donde los problemas de producción quedaron expuestos al aire y derivaron en cruces que no pasaron desapercibidos, sumó una renuncia que dejó en evidencia el complejo clima interno.

Este mes, "A la tarde" (América TV) relanzó su temporada con un cambio importante: dejó atrás el enfoque en espectáculos para apostar por un formato de talk show centrado en historias de vida y conflictos reales, una decisión que también implicó una renovación del panel.

En ese contexto, en los últimos días se vivió un momento incómodo al aire durante una entrevista a Patricia Suárez Cruz, expareja del exfutbolista Carlos Mac Allister, cuando el desorden en el estudio derivó en un cruce en vivo entre el abogado de la mujer y el panelista Daniel Fava.

El tema fue analizado en "El Run Run del Espectáculo", donde Fernando Piaggio describió el clima en el ciclo y sostuvo: "A Karina la volvieron loca: le cambiaron el formato, lo mandaron a Ventura a hacer inteligencia artificial que no se termina de entender lo que quisieron hacer... Historias que presentan y que no tienen tiempo para hacerla".

Se vivieron momentos de tensión en el programa de Karina Mazzocco, en medio de cruces al aire y problemas de producción que generaron incomodidad.

En la misma línea, agregó: "Pedía ayuda a los gritos con su discurso porque todo el tiempo se le abrían puertas, puertas, puertas... Le decían una cosa por la cucaracha, salía otro que le decía otra cosa, el invitado que estaba revelado, el panelista Fava quería hablar y le dice 'Volvete a tu lugar'. Un día para olvidar".

Según contaron en el programa, tras la emisión hubo una reunión interna en la que la conductora pidió orden y respeto a la producción, luego de pasar un momento complicado al aire. "En el medio de todo esto, esta semana hubo una renuncia, que tiene que ver con el doctor Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández", sumó Lío Pecoraro, en referencia a un episodio que profundizó el malestar.

La salida del abogado se produjo tras un fuerte cruce con Luis Ventura, quien intervino en una discusión vinculada a la expareja del letrado y lanzó una frase contundente: "¡Mandó trabajos de umbanda!", en alusión a supuestas maniobras extrajudiciales; tras ese episodio, el letrado decidió dar un paso al costado del programa.