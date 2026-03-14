¿De "Gran Hermano" a prisión? Buscan revocar la absolución de Andrea del Boca y advierten que podría quedar detenida

La situación judicial de Andrea del Boca volvió a quedar en el centro de la atención mientras participa de "Gran Hermano: Generación Dorada". El fiscal Raúl Plee pidió que se revoque la absolución que recibió en la causa conocida como "Mamá Corazón" y que sea condenada, lo que podría terminar con la actriz en la cárcel si el fallo se revierte.

El planteo fue elevado ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá analizar si confirma el fallo previo o revisa la decisión que había beneficiado a la ahora participante del reality show, tal como se informó este sábado en "El Run Run del Espectáculo", por Crónica.

La causa está vinculada a la producción de la novela "Mamá Corazón", realizada en 2015 con fondos públicos y que finalmente no llegó a estrenarse.

En septiembre de 2025, la artista había sido absuelta en el juicio en el que se investigaba una presunta defraudación al Estado. Durante ese proceso, la fiscalía había solicitado una pena de tres años y medio de prisión. Sin embargo, el tribunal resolvió absolverla.

Andrea del Boca es participante de "Gran Hermano: Generación Dorada" (Imagen: gentileza Telefe).

Con el nuevo recurso presentado por Plee, se busca que ese fallo sea revisado y eventualmente revertido, además de analizar la devolución del dinero destinado a la producción.

Mientras tanto, la actriz continúa dentro del reality. En los primeros días de convivencia habló del tema con sus compañeros y aseguró que había sido juzgada socialmente de manera injusta, al remarcar que la Justicia había comprobado su inocencia. Debido al aislamiento del programa, no tendría conocimiento de esta nueva instancia judicial.