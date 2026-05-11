Gladys "La Bomba" Tucumana rompió en llanto en "Gran Hermano" al recordar la muerte de su novio, Luciano Ojeda: "Es durísimo..."

Además de la tensión propia de la competencia, el aislamiento de "Gran Hermano: Generación Dorada" también provoca que los participantes tengan a flor de piel sus emociones. En este contexto, en medio del ingreso de Santiago del Moro, Gladys "La Bomba" Tucumana rompió en llanto al recordar a su novio, Luciano Ojeda, quien falleció hace un año tras una dura lucha contra el cáncer.

Durante la noche del sábado, la artista atravesó un momento de profunda angustia. A oscuras y recostada sobre una de las camas, la cantante rompió en llanto. Al verla así, Pincoya, Cinzia y Danelik se acercaron enseguida para acompañarla y brindarle contención.

La participante chilena intentó levantarle el ánimo hablándole de las pequeñas cosas cotidianas que compartirían al día siguiente, entre charlas, comidas y risas. Conmovida por el gesto, La Bomba expresó: "Gracias chicas. Las quiero mucho, enserio. Son hermosas. Gracias por acompañarme y disculpen (por la situación)".

Más tarde, durante la visita de Del Moro en la casa, la referente de la movida tropical abrió su corazón y explicó el motivo detrás de su angustia. "Es un mes muy duro para mí porque fue en mayo que empezó toda mi desgracia", contó visiblemente movilizada frente a las cámaras. Y lanzó una de las frases más fuertes de la noche: "Es durísimo perder a alguien que uno amó tanto, tanto".

Gladys "La Bomba" Tucumana en "Gran Hermano". (Foto: Telefe).

Luego, profundizó sobre el fallecimiento de Luciano Ojeda. "En mayo mi amor estaba internado. El 24 de mayo haría 1 año (de su fallecimiento). Para mí es como si todo hubiese pasado ayer. De hecho, me metí acá por eso porque estaba muy ensimismada en las cosas que vivimos, en los recuerdos, y no avanzo. Entonces dije, ‘Bueno, voy a hacer algo distinto'".

Antes de cerrar, Gladys recordó el enorme vínculo que construyó con su pareja durante los cuatro años que compartieron juntos. "Me enamoré perdidamente, locamente enamorada de él. Hasta el día que me muera, él va a ser mi gran amor. Es el gran amor de mi vida. El único", expresó entre lágrimas, en uno de los momentos más emotivos de esta edición del reality.

Gladys "La Bomba" Tucumana y su novio, Luciano Ojeda.

Luciano Ojeda falleció el 24 de mayo de 2025, a los 38 años, luego de atravesar un prolongado tratamiento contra el cáncer. La pareja llevaba cuatro años de relación y la cantante solía dedicarle sentidos mensajes en sus redes sociales.