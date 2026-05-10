Murió la mamá de Raquel Mancini y la exmodelo la despidió con un desgarrador mensaje: "No sé cómo voy a seguir sin vos..."

Este sábado 9 de mayo, Raquel Mancini sorprendió a sus seguidores con una triste noticia. A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo confirmó el fallecimiento de su mamá, Norma, y compartió un desgarrador mensaje que refleja el profundo dolor que atraviesa en este momento.

En una de las imágenes se la puede ver abrazada a su madre durante una salida juntas. Sobre esa postal, la figura de los años 80´s escribió: "Que en paz descanses, ma. Te amo, te voy a extrañar mucho". La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias de parte de sus fanáticos y colegas del espectáculo.

Sin embargo, además de despedir a su mamá con palabras cargadas de emoción, Mancini también realizó una fuerte denuncia pública que llamó la atención en redes sociales. "A esos que hicieron abandono de persona, vamos por todos", expresó con firmeza, sin dar mayores detalles sobre a quiénes apuntaba.

Más tarde, la exmodelo compartió otra foto junto a Norma y su hermano. Allí volvió a abrir su corazón y aseguró: "Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!". La publicación dejó en evidencia el estrecho vínculo familiar que mantenían.

Los mensajes de Raquel Mancini tras la muerte de su madre. (Foto: Instagram/ @raquel_mancini).

En otra historia, Raquel subió una postal abrazada a su mamá en la vía pública y mostró toda su angustia frente a sus seguidores. "QEPD ma, tengo el corazón roto", expresó. Incluso, en otro mensaje agregó una frase que conmovió a todos: "No sé cómo voy a seguir sin vos".

Si bien la mediática no brindó información sobre las circunstancias del fallecimiento, sus palabras reflejaron el difícil momento personal que atraviesa tras la pérdida de Norma, una figura muy importante en su vida.