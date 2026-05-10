Mirtha Legrand regresó a "La Noche de Mirtha" y reveló cómo atravesó su problema de salud: "No pude ni..."

Luego de tres semanas fuera del aire por un cuadro bronquial, Mirtha Legrand regresó a "La Noche de Mirtha". Bajo estrictos cuidados especiales, este sábado 9 de mayo, "La Chiqui" volvió a ponerse al frente de su histórico ciclo en El Trece, agradeció a su nieta, Juana Viale, por reemplazarla y habló de cómo atravesó el difícil momento.

Apenas comenzó la emisión, la conductora explicó el difícil momento que atravesó durante las últimas semanas. "Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. Tuve una bronquitis terrible, no pude ni hablar. Por eso hubo tres programas en los que no vine. Tomé antibióticos, de todo", expresó frente a sus invitados -Mariano Martínez, Elena Roger, Fernanda Metilli y Juan Leyrado.

Luego, Legrand dejó en claro sus ganas de regresar cuanto antes a la pantalla chica. "No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita", comentó con sinceridad mientras recibía el cariño del estudio.

Además, le dedicó cálidas palabras para su nieta, quien quedó al frente del envío durante su ausencia. "Le quiero agradecer a mi nieta Juana, que me reemplazó maravillosamente", señaló emocionada sobre el trabajo que realizó la actriz durante esos programas.

Los invitados al programa de Mirtha Legrand. (Foto: Instagram/ @lamesazarg).

A su vez, Mirtha aprovechó la noche para agradecer públicamente al rey Felipe VI por la distinción internacional que recibió recientemente. "El rey de España Felipe VI me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Jamás imaginé semejante honor", aseguró, visiblemente emocionada.