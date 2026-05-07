Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Mirtha Legrand regresa a la televisión tras su delicado problema de salud y prepara una "mesaza" de lujo: quiénes son sus invitados

La Chiqui volverá este sábado 9 de mayo a la pantalla de El Trece y estará acompañada por reconocidas figuras del espectáculo nacional. Leé los detalles, en la nota.

No fueron semanas sencillas para Mirtha Legrand, quien atravesó un fuerte cuadro bronquial que la obligó a guardar reposo y ausentarse de su programa, "La noche de Mirtha". Después de una recuperación extensa y con muchos cuidados, este sábado 9 de mayo "La Chiqui" volverá a la pantalla de El Trece con una "mesaza" repleta de figuras de lujo.

La conductora de 99 años permaneció fuera de la pantalla durante tres semanas por una bronquitis que demandó tratamiento con antibióticos. Según trascendió, el inconveniente habría comenzado tras una prolongada exposición al aire acondicionado durante una salida teatral, lo que terminó afectando sus vías respiratorias.

Hace algunos días, en medio de la preocupación por su salud, la propia Legrand buscó llevar tranquilidad mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito. "Estoy casi totalmente repuesta. La semana que viene retomo mi programa", anunció la diva sobre su regreso.

De esta manera, una vez finalizado el reposo indicado por los médicos, Mirtha Legrand retomará su histórico ciclo este sábado por la noche. Para su esperada vuelta, compartirá la mesa con Mariano Martínez, Elena Roger, Fernanda Metilli y Juan Leyrado.

Cada uno de los invitados atraviesa un presente laboral destacado y llegará al programa para hablar de sus proyectos, la actualidad artística y acompañar a la histórica conductora en una noche especial que marcará su vuelta a la pantalla chica.

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad, su nieta Juana Viale y su competencia con Andy Kusnetzoff

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

Últimas noticias de Noticias del espectáculo