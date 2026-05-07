Mirtha Legrand regresa a la televisión tras su delicado problema de salud y prepara una "mesaza" de lujo: quiénes son sus invitados

No fueron semanas sencillas para Mirtha Legrand, quien atravesó un fuerte cuadro bronquial que la obligó a guardar reposo y ausentarse de su programa, "La noche de Mirtha". Después de una recuperación extensa y con muchos cuidados, este sábado 9 de mayo "La Chiqui" volverá a la pantalla de El Trece con una "mesaza" repleta de figuras de lujo.

La conductora de 99 años permaneció fuera de la pantalla durante tres semanas por una bronquitis que demandó tratamiento con antibióticos. Según trascendió, el inconveniente habría comenzado tras una prolongada exposición al aire acondicionado durante una salida teatral, lo que terminó afectando sus vías respiratorias.

Hace algunos días, en medio de la preocupación por su salud, la propia Legrand buscó llevar tranquilidad mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito. "Estoy casi totalmente repuesta. La semana que viene retomo mi programa", anunció la diva sobre su regreso.

De esta manera, una vez finalizado el reposo indicado por los médicos, Mirtha Legrand retomará su histórico ciclo este sábado por la noche. Para su esperada vuelta, compartirá la mesa con Mariano Martínez, Elena Roger, Fernanda Metilli y Juan Leyrado.

Cada uno de los invitados atraviesa un presente laboral destacado y llegará al programa para hablar de sus proyectos, la actualidad artística y acompañar a la histórica conductora en una noche especial que marcará su vuelta a la pantalla chica.