Mirtha Legrand habló de su salud y confirmó que se ausentará nuevamente de su programa: "Tendré que hacer..."

Mirtha Legrand volvió a dirigirse a sus redes sociales para llevar tranquilidad respecto a su estado de salud. Estos últimos días, la conductora transitó un cuadro gripal que la sacó de la conducción de su programa "La Noche de Mirtha" (El Trece), siendo reemplazada por Juana Viale. Ahora, "La Chiqui" confirmó que se ausentará nuevamente de su "mesaza" este sábado 25 de abril.

En un comunicado, publicado en Instagram y X (antes Twitter), Mirtha aclaró cómo se encuentra por estos momentos: "¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año".

El comunicado de Mirtha Legrand sobre su estado de salud. (Instagram/@mirthalegrand).

"Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme", añadió la diva, que agradeció las muestras de afecto. "Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau", cerró Mirtha Legrand el escrito.

De esta manera, se espera que Juana Viale la vuelva a reemplazar en su programa del sábado a la noche, teniendo así dos ciclos a su cargo durante este fin de semana si se cuenta el suyo propio "Almorzando con Juana", que se emite los domingos después del mediodía.