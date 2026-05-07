Nico Occhiato, candidato firme al Martín Fierro de Oro: la votación final ya comenzó en Aptra

Nicolás Occhiato es una de las figuras indiscutidas de los medios. No solo por haber construido un imperio con Luzu TV, sino también por su pelea de liderazgo en el streaming contra Migue Granados, y haber llegado a la TV como conductor de "La Voz Argentina". El empresario tiene serias chances de ganar el Martín Fierro de Oro, esta vez en Televisión, con todos los nominados ya conocidos. La votación ya arrancó.

Según La Pavada de Diario Crónica, ayer comenzó en Aptra la votación final para el Martín Fierro de aire a la producción 2025. Los 100 socios votarán a los ganadores, incluido el oro, hasta el jueves 14 en la entidad. Los candidatos a llevarse la estatuilla son varios: desde Nico Occhiato y "La Voz Argentina", "MasterChef Celebrity", Wanda Nara, Georgina Barbarossa y Moria Casán, Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Rada, hasta producciones competitivas como "Otro día perdido", "Telefe Noticias" y más.

Nico Occhiato consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de los medios argentinos. Visionario y pionero: gran parte del medio lo reconoce como el que inventó y masificó la dinámica actual de los canales de streaming con Luzu TV. Sus programas, particularmente "Nadie Dice Nada", lideran las audiencias en plataformas digitales, superando a medios tradicionales. Además, en 2023 se llevó el Martín Fierro Digital a mejor conducción masculina, mejor programa de radio nativa digital y mejor producción.

Occhiato no solo conduce, sino que produce y genera contenido, un perfil integral. Los premios Martín Fierro reconocen cada vez más la relevancia del streaming. En 2026, ganó el Martín Fierro de la Moda al "Mejor estilo masculino en Big Show" por su desempeño en "La Voz Argentina". Esto demuestra su inserción en la TV de aire. Sin embargo, la competencia es feroz. "MasterChef Celebrity" ya ganó el oro en 2022 por su éxito masivo de rating. Y "Otro día perdido" también suena fuerte.

"Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini en El Trece, es otro fuerte candidato. El programa compite en categorías clave como Big Show y Producción Integral. La vuelta de Pergolini a la televisión abierta, una figura histórica, suele valorarse en estas premiaciones. Además, Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth están nominados en Labor Humorística, y Claudio Cuscuela como director. Un paquete completo.

La ceremonia tendrá lugar el sábado 18 de mayo en el Hilton Hotel y se podrá ver por Telefe. Nico Occhiato, el chico de los récords digitales, ahora mira de frente a los grandes de la tele tradicional. ¿Podrá el rey del streaming conquistar el oro de la televisión de aire? Las votaciones están en marcha. El público, atento. El resultado, incierto. Pero una cosa es segura: pase lo que pase, Occhiato ya ganó. Porque hace dos años, ni siquiera lo invitaban. Y ahora, compite por el premio más importante. Eso, ya es un triunfo.