Marco Antonio Caponi se suma al elenco de "En el barro 3": todos los detalles

La tercera temporada de "En el barro" calienta sus motores más que nunca. Si bien Netflix Argentina anunció que su estreno está previsto para el 2027, hay gran expectativa por el regreso de personajes como el de María Becerra, quien interpreta a Cleo. Ahora, se supo que Marco Antonio Caponi se sumará al elenco.

Según La Pavada de Diario Crónica, hubo reunión en Underground con el elenco de "En el barro 3", Ana Garibaldi, Juana Molina, Lorena Vega, María Becerra, Valentina Zenere y Erica Sautu Riestra. Lo hicieron para ver los primeros libros, los directores, y compartir criterios con Sebastián Ortega. Se sumará Carolina Ramírez, Caponi, y siguen los castings.

El anuncio de la tercera temporada de "En el barro" para la plataforma Netflix.

Esta sección informó que están avanzando en la construcción de la nueva cárcel "La Quebrada" en zona oeste del Gran Buenos Aires para "En el barro" 3 y 4. La idea es grabar las dos temporadas juntas.

Además de la cantante y actrices arriba mencionadas, Gerardo Romano también confirmó su participación en la tercera temporada luego de que La Pavada lo anticipara. "Voy a hacer 'En el barro', la nueva temporada", aseguró en "Sería increíble" (Olga). Ante la sorpresa de Nati Jota, el actor admitió: "A mí también me da intriga porque en la temporada anterior me mataron".

Sobre si es un flashback o un resucitado, dijo: "No, no es para atrás". Tampoco sabe el giro. "Yo siempre estoy del lado de los hijos de put...", soltó con humor. La producción sigue en manos de Sebastián Ortega. Los directores Paula Hernández y Pablo Fendrik repiten. El rodaje arranca en julio. El estreno es anunciado en Netflix con bombos y platillos con el lema de "próximamente".