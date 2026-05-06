Maxi López podría ir preso tras un fuerte enfrentamiento judicial con su exinquilina: los detalles

A pesar de las expectativas por su mudanza a la Argentina y por el estreno de "Triángulo Amoroso", la serie vertical que comparte con Wanda Nara, Maxi López vive horas complicadas. Un litigio judicial con una inquilina lo puso contra las cuerdas y la situación podría escalar hasta su detención.

Todo comenzó en enero de 2024, cuando el exfutbolista avanzó con una demanda contra Natalia, la abogada que ocupaba su departamento en el piso 35 del Chateau Libertador, donde vivía su exesposa. De acuerdo a lo que explicó Fernanda Iglesias en "Puro Show", la relación había sido "espectacular" durante tres años, pero tras el final del contrato, López inició un reclamo cercano a los 100 mil dólares.

El caso sumó tensión por un punto sensible vinculado al pago del alquiler. Durante los primeros 18 meses se abonaban 3.000 dólares y luego 3.500 en efectivo. En ese contexto, la letrada denunció que no se emitieron facturas ni se registró el contrato ante el fisco. Ese punto podría complicar a Maxi con la Ley Penal Tributaria y abrir un frente mucho más delicado: el ex "MasterChef Celebrity" podría enfrentar una pena de prisión por evasión impositiva.

Por su parte, López sostiene que recibió la propiedad en mal estado. Asegura que debió realizar refacciones durante meses y que hubo incumplimientos al momento de la entrega. Con ese argumento, reclama más de 144 millones de pesos por daños, intereses, privación de uso y perjuicio moral.

En respuesta, Natalia avanzó con una contrademanda fuerte. Lo acusa de "no haberle devuelto el depósito, haberle hecho pagar el impuesto inmobiliario y expensas extraordinarias".

La compleja situación judicial que enfrenta Maxi López. (Foto: Captura El Trece).

También sostiene que el pedido de restitución fue el 20 de enero, aunque la ocupación se extendió hasta el 9 de febrero. "Hay un chat en donde la mamá le dice a los inquilinos Maxi se fue ayer, así que vengan y empiecen a organizar la mudanza", señaló Fernanda Iglesias.

La disputa también suma detalles que elevan la tensión. Según la abogada, los daños podrían haberse producido después de la entrega, incluso con intervención de familiares del exfutbolista. "Valentino iba a comer al barcito del edificio", señalaron.

De esta manera, el expediente quedó en el juzgado 47 y el desenlace es incierto, con un horizonte que asoma cada vez más delicado para el ex de Wanda Nara.