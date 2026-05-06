Así es la mansión de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: diseño minimalista, ascensor interno y piscina de lujo

Tras la consagración en el Mundial Qatar 2022, el interés por los jugadores de la Selección argentina aumentó, tanto dentro como fuera de la cancha. En ese contexto, recientemente Julián Álvarez abrió las puertas de su casa para brindar una entrevista y generó revuelo al mostrar el lugar en que vive con su pareja, su bebé de tres meses y su perro.

A los 25 años, el cordobés se instaló en Madrid, España, junto a Emilia Ferrero en una propiedad de alto nivel. Según se vio en la charla con Agustín Creevy, el lugar combina diseño moderno con espacios pensados para la rutina diaria. Allí también vive Amadeo, su hijo, en un entorno cómodo y tranquilo.

La mudanza tuvo un motivo claro. La pareja dejó su casa en Boadilla del Monte para evitar la exposición constante. En ese domicilio, la presencia de fotógrafos en la puerta era habitual y generaba incomodidad en el día a día.

El interior de la mansión de Julián y Emilia en Madrid. (Foto: Youtube/ Agustín Creevy).

El nuevo hogar apuesta por un estilo minimalista, con predominio de tonos claros y materiales como mármol y madera. Los ventanales amplios conectan el interior con el jardín, lo que aporta luz y una sensación de amplitud poco común.

La cocina de Julián y Emilia. (Foto: Youtube/ Agustín Creevy).

Uno de los sectores más llamativos es la cocina. Está equipada con tecnología de última generación y cuenta con un chef que prepara platos acordes a la exigencia física del jugador. Todo está pensado para optimizar el rendimiento y bienestar.

Así es la mansión de Julián y Emilia en Madrid. (Foto: Youtube/ Agustín Creevy).

En el exterior, el jardín se roba las miradas. Tiene vegetación mediterránea, distintos niveles y una piscina larga que atraviesa el espacio. Además, hay reposeras y un sector con una mesa larga para recibir visitas.

El jardín de la mansión de Julián y Emilia en Madrid. (Foto: Youtube/ Agustín Creevy).

La casa también incluye habitaciones amplias, una suite principal con vestidor y baños de alta gama. A partir de una de las imágenes que se difundieron, incluso se percibe la presencia de un ascensor interno, lo que refuerza el nivel de confort de la propiedad. La iluminación LED resalta cada ambiente, mientras que un área de ocio con billar y dardos completa el equilibrio entre trabajo y descanso.

La ubicación exacta se mantiene en reserva para resguardar la intimidad familiar. En esta nueva etapa, el futbolista encontró un refugio que combina exigencia profesional con momentos de calma junto a los suyos.