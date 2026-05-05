La emotiva dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala en su primer libro: "Tu amor..."

Oriana Sabatini dio un paso fundamental en su carrera y finalmente presentó su primer libro, un proyecto que venía cocinando bajo siete llaves. La noticia generó un impacto total no solo por la incursión de la cantante en la literatura, sino por la sentida dedicatoria que le dedicó a su marido, Paulo Dybala, y al resto de su círculo íntimo en las páginas de "Podría quedarme acá".

Las sentidas palabras de Oriana Sabatini a Paulo Dybala en la dedicatoria de su primer libro: "Mi amor..."

El contexto de este lanzamiento nace de una etapa de mucha madurez y cambios para la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini. Tras su espectacular casamiento y su consolidación profesional en Europa, la artista decidió volcar sus vivencias, miedos y alegrías en este manuscrito que promete ser un éxito de ventas.

Este libro representa un refugio personal donde Oriana se permite mostrarse vulnerable, lejos de la perfección que suelen mostrar las redes sociales, y donde el apoyo del futbolista de la Roma resultó ser la pieza clave para animarse a publicar sus textos más privados.

Tiziana Sabatini compartió la dedicatoria del libro de su hermana por Instagram

La parte más tierna del lanzamiento llegó cuando se filtró la hoja de agradecimientos del libro, gracias a un posteo que realizó su hermana, Tiziana Sabatini. La joven escritora no dejó a nadie afuera y emocionó a sus seguidores con palabras cargadas de amor y gratitud. Lo que le dejó plasmado en papel a Paulo se viralizó rápidamente: "A Paulo, mi marido, mi compañero y familia. Por tu amor". Además, le dedico unas palabras a su recién nacida: "A Gia, mi hija. Por elegirme".

La dedicatoria para Paulo Dybala deja un precedente sobre la solidez de una pareja que, a pesar de la fama, elige mantener la esencia de su amor en cada paso que dan. El fenómeno de la familia Sabatini-Dybala sigue demostrando que es, sin dudas, el favorita del público argentino.