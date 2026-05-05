Juan Darthés: la Justicia dejó firme la condena a seis años por abuso contra Thelma Fardín

A pocas semanas de que trascendiera que Juan Darthés se habría convertido en pastor evangélico, este martes se conoció que la Justicia de Brasil dejó firme la condena de seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardín. La decisión marca un punto clave en una causa que lleva años.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó la admisibilidad de los recursos presentados por la defensa del actor y ratificó la sentencia en régimen semiabierto. Esto implica que el acusado deberá cumplir la pena bajo una modalidad con salidas diurnas y pernocte en una unidad penitenciaria.

La condena original había sido dictada el 10 de junio de 2024 por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, que lo encontró culpable del delito. Con esta nueva resolución, el fallo sostiene que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutir pruebas ni testimonios.

Desde el entorno legal del actor, a cargo del abogado Fernando Burlando, señalaron a TN que aún existen instancias para intentar revertir la situación mediante nuevas presentaciones. Sin embargo, por ahora, la sentencia queda firme y el escenario judicial se mantiene desfavorable para Darthés.