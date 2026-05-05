Guillermo Francella suspendió las funciones de "Desde el jardín" una semana: los motivos

Guillermo Francella tiene un año cargado, con la nueva temporada de "El Encargado" confirmada, varios proyectos, y el rol principal de "Desde el jardín", una obra que él se encargó de adaptar y que estrenó con mucho éxito hace algunas semanas. Por eso generó gran controversia que Francella haya decidido cancelar sus funciones durante una semana. El público, que llenaba la sala, se quedó con las ganas. Pero el motivo, ahora se sabe, es más que justificado.

Según La Pavada de Diario Crónica, tal como contamos, Guillermo Francella suspendió las funciones de "Desde el jardín" hasta el jueves 14. Y está llegando al Xcaret (México) este jueves. El viernes tendrá la conferencia de prensa por ser el Platino de Honor, una estatuilla que le entregan en la gala del sábado. Va también la China Suárez, a quien le dan una suite espectacular. El motivo de la suspensión, entonces, no es una enfermedad ni un conflicto interno. Es un premio. Y de los grandes.

Guillermo Francella protagoniza actualmente "Desde el Jardín", una adaptación teatral de la famosa novela de Jerzy Kosinski (conocida mundialmente por la película "Being There"). La obra se estrenó a fines de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

Francella interpreta a Chance Gardiner, un hombre de mente simple que ha vivido toda su vida recluido cuidando un jardín. Tras la muerte de su protector, sale al mundo exterior. Por su lenguaje pausado y metáforas sobre jardinería, la élite política lo confunde con un sabio. Lo acompañan Andrea Frigerio y Martín Seefeld. Dirección y versión: Marcos Carnevale.

Para este 2026, Francella tiene una agenda cargada. La temporada 4 de "El Encargado" se estrenó el 1 de mayo en Disney+. Su personaje, Eliseo, alcanza la cima de su influencia. En cine, estrenó "Playa de Lobos", un duelo psicológico con Dani Rovira.

Y ahora, este premio Platino de Honor por su trayectoria en la industria audiovisual iberoamericana. Un reconocimiento que merece una pausa en el teatro. El público lo entenderá. Las funciones se retoman el jueves 14. Mientras tanto, Francella brilla en México. Con la China al lado, en suite. Y el jardín, por unos días, espera.



