Guillermo Francella brilló en el estreno de "Desde el jardín", y fue acompañado por muchas figuras

Lejos de tomarse un descanso tras el estreno de "Homo Argentum" y los escándalos que rodearon a la película, Guillermo Francella ya estrenó su nuevo proyecto, que lo mantendrá muy cerca del público. Después del suceso que significó la versión teatral de "Casados con hijos", el actor regresa a los escenarios con "Desde el jardín", una propuesta dirigida por Marcos Carnevale. Con gran elenco y una fuerte expectativa generada por tratarse de un proyecto de Guillermo, la obra tuvo su estreno y el actor estuvo acompañado por muchísimas figuras. En las últimas horas trascendieron los detalles de su regreso y quiénes dijeron presente.

Según La Pavada de Diario Crónica, lluvia de estrellas en el estreno de "Desde el jardín" con Francella en el Metropolitan. Entre otros, Adrián Suar (productor), Cecilia Roth, Luisana Lopilato, Juliana Awada, Puma Goity, Valeria Mazza, Solita Silveyra, Ana María Picchio, los directores Duprat y Cohn, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Matías Mayer, Arturo Puig, Laurita Fernández, Pablo Echarri y Nancy Dupláa. Una verdadera postal de la farándula argentina, con nombres que van del cine a la política, del modelaje a la conducción. Todos querían estar cerca de Francella en una noche que tuvo gusto a fiesta grande.

Guillermo Francella volvió al teatro.

Pero la movida no fue solo por el morbo de ver caras conocidas. "Desde el jardín" es una adaptación del film clásico "Being There" (1979), aquel donde Peter Sellers se metió en la piel de un jardinero ingenuo que termina convertido en gurú filosófico de la elite. Acá, Guillermo mete su sello: ese humor seco, esa mirada perdida que de repente suelta una frase que te parte al medio. Lo acompañan Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Carla Pandolfi, Diego Jaraz, Horacio Erman y Mayra Homar. Un elenco de primera, con años de oficio en teatro, cine y tele. La producción corre por cuenta de Adrián Suar, Kompel y el propio Francella, una sociedad que ya demostró saber lo que hace.

Las tres primeras funciones ya están agotadas. Las entradas van de los 30 mil a los 85 mil pesos, pero la gente igual se volcó. Porque ver a Francella en vivo, después de tanto éxito en cine y televisión, es un lujo que muchos no quieren perderse. El Metropolitan respiró teatro puro esa noche, con un actor que a los 69 años sigue demostrando por qué es uno de los más queridos. ¿Qué viene ahora? Funciones hasta agotar, y seguramente alguna que otra función extra. Porque cuando Francella sube a un escenario, el público no falla. Y esta vez, con semejante compañía, menos.