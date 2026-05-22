Mauro Icardi no descansa y va con todo contra Wanda Nara por sus hijas: la "guerra sin fin" que reveló Ana Rosenfeld

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó nuevas precisiones tras la denuncia que el futbolista del Galatasaray presentó ante la Justicia de Turquía. Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, reveló las exigencias que planteó el delantero respecto al futuro y la residencia de las dos hijas que tienen en común, Francesca e Isabella, mientras los padres de los hijos de la China Suárez se muestran en alerta también por la situación. La guerra judicial se intensifica con cada capítulo.

Información de La Pavada de Diario Crónica: es una guerra sin fin. Ana Rosenfeld confesó que Icardi tiene la intención de pedir la tutela de sus hijas. El jugador envió un documento escrito en turco que la letrada tuvo que traducir, donde pedía la custodia permanente de las menores, y decía que la China Suárez sería la persona de referencia en Turquía. "Mauro Icardi quiere la tutela de las nenas con la China Suárez y sin Wanda", precisó la abogada durante una entrevista en el programa LAM.

Rosenfeld aclaró que, en su rol profesional, no obstaculizará el vínculo paterno pero bajo condiciones específicas. "Jamás impediré que Francesca e Isabella compartan todo el tiempo con él, pero en Argentina, no en Turquía", sostuvo. La complejidad del caso obligó al equipo legal de la modelo a contratar especialistas en el extranjero para analizar los documentos que remitió el tribunal de Estambul de forma sorpresiva. "La demanda es muy extensa y tuvimos que designar un representante porque llegó en turco y hubo que traducirla", explicó Rosenfeld.

El proceso judicial sumó además la intervención de magistrados de distintos países europeos y sudamericanos, debido a los sucesivos cambios de residencia de la familia en los últimos años. Rosenfeld explicó que la jueza italiana se declaró incompetente y dejó la resolución en manos de los tribunales argentinos y turcos. "Nosotros estamos dirimiendo tres jurisdicciones: Argentina, Italia y Turquía", concluyó. "Entiendo que cuando las nenas sean escuchadas, van a hablar", agregó la letrada, en medio de una pulseada que todavía no muestra señales de tregua.