Qué dice el primer parte médico de Christian Petersen, nuevamente internado y con un cuadro de alucinaciones: "El paciente se encuentra..."

Luego del episodio que tuvo a fines de 2025, cuando pasó 26 días internado, Christian Petersen fue hospitalizado de nuevo al Hospital Alemán de Buenos Aires, según confirmó el primer parte médico oficial. El año pasado, tuvo una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, lugar de donde debió ser rescatado. Ante los trascendidos por la nueva internación, su entorno familiar, a través de su hijo Hans, ya salió a desmentir versiones sobre un supuesto cuadro de estrés.

La noche del jueves trajo una preocupación extra al mundo de la gastronomía argentina. Christian Petersen, el chef mediático que ya había pasado por una internación grave en diciembre, volvió a ser trasladado de urgencia al Hospital Alemán. Su esposa lo llevó hasta la guardia, donde el equipo de turno lo recibió y lo estabilizó. Rápido, los rumores empezaron a volar.

Pero la familia salió al cruce. Hans, uno de los hijos del cocinero, habló con el portal Teleshow y fue contundente: "No hay cuadro de estrés". Con esa frase, el joven apagó varias especulaciones que ya circulaban en redes y programas de chimentos. Aun así, la internación era real y necesitaba un parte oficial.

Ese parte llegó firmado por el director médico del Alemán, Dr. Norberto Mezzadri. El documento indica: "El paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales".

El texto agrega que Petersen seguirá en observación y que el equipo tratante podrá hacer ajustes terapéuticos según los protocolos. También remarca algo clave: el hospital preserva el secreto médico y la intimidad del paciente y su familia. Nada de filtraciones ni datos de más.

Este nuevo episodio golpea porque lo de diciembre todavía está fresco. En aquella ocasión, el chef pasó 26 días en terapia intensiva después de descompensarse mientras subía el volcán Lanín, en la Patagonia. Primero lo atendieron en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y después lo derivaron al Alemán. Recién el 6 de enero recibió el alta médica.

Al volver a la cocina, Petersen se emocionó. "Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo", dijo en ese entonces. También contó en una radio, con Alfredo Leuco, que no recordaba gran parte de lo sucedido: "No me acuerdo mucho de lo que me pasó, digamos, después de bajar el volcán. Me acuerdo un poco de cuando me desperté en el Hospital Alemán. Pero ya habían pasado treinta días".

El propio chef hizo autocrítica: "Había tenido un año muy difícil. Quizás los hábitos me jugaron en contra. Entreno dos o tres horas por día. Estaba aburrido y dije ‘voy a subir un volcán'. Con el diario del lunes, había tenido un año dificilísimo. Se había muerto un socio mío un mes antes, joven, cuarenta años, y yo lo acompañé mucho".