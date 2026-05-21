Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

El sábado 23 de mayo desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. La diva estará sentada en un nuevo programa de su legendario ciclo junto al elenco de "Sottovoce, nadie puede guardar un secreto", la puesta teatral protagonizada y producida por Adrián Suar.

Así estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand, además del empresario teatral Suar, los actores Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, protagonistas de la nueva obra del Teatro El Nacional.

Los invitados de Mirtha Legrand en "La Noche de Mirtha". (Instagram/@lamesazarg).

El domingo 24 de mayo desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con el regreso de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale recibirá en su programa al reconocido cantante Chaqueño Palavecino y a la influencer Cande Molfese.

Además, serán de la partida el actor Carlos Belloso, que actualmente forma parte de la obra teatral "Casual", la bailarina Valeria Archimó y Florencia Andersen, periodista de la Fórmula 1.