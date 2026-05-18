"Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan", Mirtha Legrand

"Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan" es una histórica frase de Mirtha Legrand que se convirtió en uno de los dichos más repetidos de la televisión argentina y que, todavía hoy, sigue generando debate por el mensaje que transmite sobre la imagen personal y la manera en que las personas son percibidas socialmente.

La famosa conductora suele utilizar esta expresión en distintos contextos vinculados al trabajo, la televisión y la vida cotidiana. Con el paso de los años, la frase trascendió sus programas y terminó instalándose como una especie de lema popular asociado a la importancia de la presencia, la actitud y la seguridad personal.

Mirtha Legrand convirtió esta frase en una de las expresiones más populares y repetidas de la televisión argentina.

¿Qué quiso decir con la frase?

"Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan", repite Mirtha Legrand desde hace años para remarcar la importancia de la imagen y la forma en que una persona se presenta ante los demás.

La expresión hace referencia a una realidad social muy extendida: la primera impresión suele influir en cómo alguien es valorado tanto en ámbitos personales como profesionales. La manera de vestirse, hablar, actuar o mostrarse puede generar percepciones inmediatas antes incluso de conocer en profundidad a una persona.

El dicho también apunta al peso de la seguridad y el posicionamiento personal. Según esta mirada, transmitir confianza, fortaleza y cuidado propio puede ayudar a evitar situaciones de menosprecio o destrato.

Mirtha Legrand reveló que su hermana Goldy también tuvo influencia en la creación de una de las frases más famosas de la televisión argentina.

El origen de una de las frases más famosas de la televisión

La conductora contó que la frase fue tomando forma de manera espontánea y que incluso recibió ayuda de personas cercanas de su entorno. Durante una de sus clásicas cenas televisivas, explicó que su hermana Goldy tuvo participación en la construcción del dicho y destacó el ingenio que siempre la caracterizó.

Además, confesó entre risas que el remate "y si te ven bien, te contratan" no surgió originalmente de ella. Según relató, fue una sugerencia del conductor José María Listorti, quien tiempo después le recordó que debería "cobrar" por haber aportado esa parte de la frase.

La revelación generó sorpresa entre los invitados del programa, ya que muchos pensaban que el dicho completo había sido creado íntegramente por la histórica diva de la televisión argentina.

La histórica conductora utilizó esta reflexión durante años para hablar sobre la importancia de la presencia y la seguridad personal.

¿Quién es Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand es una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. Nacida en Villa Cañás, Santa Fe, inició su carrera como actriz durante la época dorada del cine nacional y luego se transformó en una de las conductoras más reconocidas de la televisión.

Con sus tradicionales almuerzos televisivos, logró mantenerse vigente durante décadas y convertirse en un símbolo de la cultura popular argentina. Su estilo directo, elegante y frontal hizo que muchas de sus frases quedaran grabadas en la memoria colectiva.

Además de su extensa trayectoria, la conductora se destacó por imponer modas, expresiones y opiniones que rápidamente se replicaron en medios y redes sociales.



