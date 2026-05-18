Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 18 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
REFLEXIÓN

"Los sueños son el motor para que la vida no sea más que un trámite aburrido", Claudio Rissi

El destacado actor argentino compartió esa frase en sus últimos días a través de sus redes sociales.

SGorostiaga

El actor Claudio Rissi dejó un legado imborrable en cine y televisión con los papeles que le tocó interpretar. Sin embargo, antes de su muerte, hubo una frase que lo marcó y acompañó hasta sus últimos días: "Que la vida no sea un trámite".

Se trata del fragmento de una frase un poco más extensa que el actor había dejado en su biografía de Instagram, que apuntaba a los sueños personales de cada uno y cómo encaraban la vida.

El origen de esta frase

Si bien Rissi es la persona que tenía esta frase en sus cuentas oficiales en redes sociales, no se puede determinar la autoría a él, ni a alguno de esos personajes que tuvo que encarnar a lo largo de las cuatro décadas de trayectoria.

Qué significa esta frase

La frase completa que quedó asociada al actor es: "Los sueños son el motor para que la vida no sea más que un trámite aburrido y mediocre", que enfatizan el impulso que aportan los deseos en la vida cotidiana para darle sentido al proyecto de vida que desean realizar.

"Que la vida no sea más que un trámite aburrido y mediocre" apunta a que los días deben disfrutarse, llevar a cabo actividades que los llenen y que no se caiga constantemente en una rutina.

Claudio Rissi tenía una reflexiva frase en su cuenta de Instagram.
Claudio Rissi tenía una reflexiva frase en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue Claudio Rissi?

Claudio Rissi fue uno de los actores más reconocidos del país, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión que alcanzó una mayor popularidad en el último tiempo al ponerse en la piel de Mario Borges, el icónico personaje de la serie "El Marginal".

Participó de series como "Los Simuladores", "Okupas" y "El Puntero" y también se desempeñó como docente de teatro. Falleció a los 67 años, el 2 de febrero de 2024, a causa de una enfermedad terminal.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

5
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

Últimas noticias de Frases célebres