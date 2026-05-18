"Los sueños son el motor para que la vida no sea más que un trámite aburrido", Claudio Rissi

El actor Claudio Rissi dejó un legado imborrable en cine y televisión con los papeles que le tocó interpretar. Sin embargo, antes de su muerte, hubo una frase que lo marcó y acompañó hasta sus últimos días: "Que la vida no sea un trámite".

Se trata del fragmento de una frase un poco más extensa que el actor había dejado en su biografía de Instagram, que apuntaba a los sueños personales de cada uno y cómo encaraban la vida.

El origen de esta frase

Si bien Rissi es la persona que tenía esta frase en sus cuentas oficiales en redes sociales, no se puede determinar la autoría a él, ni a alguno de esos personajes que tuvo que encarnar a lo largo de las cuatro décadas de trayectoria.

Qué significa esta frase

La frase completa que quedó asociada al actor es: "Los sueños son el motor para que la vida no sea más que un trámite aburrido y mediocre", que enfatizan el impulso que aportan los deseos en la vida cotidiana para darle sentido al proyecto de vida que desean realizar.

"Que la vida no sea más que un trámite aburrido y mediocre" apunta a que los días deben disfrutarse, llevar a cabo actividades que los llenen y que no se caiga constantemente en una rutina.

Claudio Rissi tenía una reflexiva frase en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue Claudio Rissi?

Claudio Rissi fue uno de los actores más reconocidos del país, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión que alcanzó una mayor popularidad en el último tiempo al ponerse en la piel de Mario Borges, el icónico personaje de la serie "El Marginal".

Participó de series como "Los Simuladores", "Okupas" y "El Puntero" y también se desempeñó como docente de teatro. Falleció a los 67 años, el 2 de febrero de 2024, a causa de una enfermedad terminal.