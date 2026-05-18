"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", Platón

"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", es una de las frases célebres más reconocidas del filósofo griego Platón, que apunta a que las personas deben buscar espacios en los que puedan ser desafiadas.

Es una de las máximas principales dentro del pensamiento clásico sobre la búsqueda de la sabiduría para entender a la filosofía como un proceso de mejora continua, emitida por el discípulo de Sócrates.

El origen de esta frase

Esta frase remonta sus orígenes hacia los diálogos de la Antigua Grecia, en los que el filósofo buscaba explicar que el aprendizaje que tienen las personas depende de la calidad de los vínculos.

Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia.

Qué significa esta frase

"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", es una de las reflexiones más profundas sobre el conocimiento que busca atacar el ego para que se dé un crecimiento intelectual continuo.

Representa la acción de rodearse de maestros y colegas que tengan un conocimiento más amplio que el propio para que no se pueda posicionar como el más capaz de un grupo y alimentar un ego frágil. Esto además le permitirá expandir los límites de la propia sabiduría.

Quién fue Platón

Platón fue uno de los filósofos más reconocidos de la historia, nacido en Atenas en el año 428 a.C, discípulo directo de Sócrates y uno de los hombres que se volcó a la escritura y a la enseñanza.

Fue el fundador de la Academia, la primera institución de educación superior que impulsó estudios matemáticos, de ética y de ciencias, además, construyó las bases para la metafísica, la política y la teoría del conocimiento.