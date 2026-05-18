"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", Platón
Una de las frases más recordadas de los diálogos en la Antigua Grecia apunta al crecimiento personal mediante los vínculos personales que tiene cada persona.
"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", es una de las frases célebres más reconocidas del filósofo griego Platón, que apunta a que las personas deben buscar espacios en los que puedan ser desafiadas.
Es una de las máximas principales dentro del pensamiento clásico sobre la búsqueda de la sabiduría para entender a la filosofía como un proceso de mejora continua, emitida por el discípulo de Sócrates.
El origen de esta frase
Esta frase remonta sus orígenes hacia los diálogos de la Antigua Grecia, en los que el filósofo buscaba explicar que el aprendizaje que tienen las personas depende de la calidad de los vínculos.
Qué significa esta frase
"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", es una de las reflexiones más profundas sobre el conocimiento que busca atacar el ego para que se dé un crecimiento intelectual continuo.
Representa la acción de rodearse de maestros y colegas que tengan un conocimiento más amplio que el propio para que no se pueda posicionar como el más capaz de un grupo y alimentar un ego frágil. Esto además le permitirá expandir los límites de la propia sabiduría.
Quién fue Platón
Platón fue uno de los filósofos más reconocidos de la historia, nacido en Atenas en el año 428 a.C, discípulo directo de Sócrates y uno de los hombres que se volcó a la escritura y a la enseñanza.
Fue el fundador de la Academia, la primera institución de educación superior que impulsó estudios matemáticos, de ética y de ciencias, además, construyó las bases para la metafísica, la política y la teoría del conocimiento.