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Jueves, 14 de mayo de 2026

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MARCÓ UNA ÉPOCA

"Pienso, luego existo", René Descartes

El filósofo francés fue considerado como el padre del racionalismo gracias a esta frase que, además, le dio un mayor reconocimiento.

SGorostiaga

"Pienso, luego existo", es una de las frases célebres más recordadas del filósofo francés René Descartes, que plantea una duda existencial sobre una verdad absoluta. Fue reflejada en la obra "Discurso del método" (1637).

Esta frase fue el primer paso para iniciar una etapa de racionalismo y que se dé origen a la Filosofía Moderna; la intención del pensador francés era dejar atrás las ideas centradas en la experiencia y centrarse en la razón.

El origen de esta frase

René Descartes consideraba que la filosofía podía adoptar un método para llegar a certezas y evitar la apelación a la experiencia, la tradición o confiarse de diversos sentidos con el objetivo de llegar a una ciencia organizada.

Para el filósofo francés era clave centrarse en la claridad y la evidencia, la división o el análisis, la síntesis y la enumeración o la revisión como puntos fundamentales para llegar a la racionalidad.

René Descartes fue uno de los filòsofos más influyentes del siglo XVII.
René Descartes fue uno de los filòsofos más influyentes del siglo XVII.

Qué significa esta frase

La frase "pienso, luego existo" significa que las personas no deben admitir determinadas cosas como verdades absolutas y que deben ser cuidadosas de precipitarse o prevenir alguna afirmación que no esté confirmada del todo.

Confirma que existimos como seres pensantes y que se puede cuestionar todo, menos la capacidad que tenemos para dudar sobre lo que ocurre, pero que estas dudas ya conforman un pensamiento y, si pensamos, somos.

Quién fue René Descartes

 

Descartes fue uno de los filósofos, matemáticos y científicos más importantes del siglo XVII, considerado como el padre de la filosofía moderna y del racionalismo; además, tenía profundas convicciones religiosas.

Creía que la búsqueda de la verdad era la búsqueda de Dios mismo y dedicó sus mayores esfuerzos para encontrar el mejor método para pensar. Su obra "Discurso del método" logró que obtuviera un mayor reconocimiento.

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