"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", Platón

"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", sostuvo Platón en una reflexión que atravesó generaciones y todavía hoy mantiene vigencia por su mirada sobre el aprendizaje.

La idea aparece vinculada a la mirada filosófica que el pensador griego desarrolló sobre la educación, la virtud y la construcción del saber.

Para Platón, el aprendizaje no era un proceso individual aislado, sino una experiencia que también dependía del intercambio con otras personas capaces de aportar enseñanzas y nuevos puntos de vista.

¿Qué quiso decir con esta frase?

"El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él", resume una idea profundamente ligada al crecimiento intelectual y humano. Para Platón, una persona verdaderamente sabia entiende que siempre puede aprender algo nuevo de quienes poseen más experiencia, conocimiento o virtudes.

La frase también funciona como una invitación a evitar la soberbia y a valorar la compañía de personas capaces de inspirar, enseñar y desafiar las propias ideas. Según esta mirada, rodearse de individuos preparados y reflexivos permite evolucionar y ampliar la forma de entender el mundo.

Lejos de plantear una competencia, la reflexión apunta a la importancia del aprendizaje continuo y del intercambio con otros como motor de desarrollo personal.

Las reflexiones de Platón siguen siendo una referencia universal para pensar el conocimiento, la educación y el crecimiento humano.

¿Quién fue Platón?

Platón fue uno de los filósofos más importantes de la Antigua Grecia y una figura central en la historia del pensamiento occidental. Nació alrededor del año 427 a.C. en Atenas y fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles.

A lo largo de su vida fundó la Academia de Atenas, considerada una de las primeras instituciones educativas del mundo occidental. Sus obras abordaron temas como la política, la ética, la justicia, el conocimiento y el alma humana.

Gran parte de su pensamiento quedó plasmado en diálogos filosóficos que aún hoy continúan estudiándose en universidades y centros académicos de todo el mundo.