Muriel López Benitez, la pareja de Lisandro Martínez, reveló el "secreto" de su relación con el futbolista: "Hacemos..."

El Mundial 2026 no solo tiene como protagonistas a los futbolistas de la Selección Argentina, sino también a sus parejas y familias, que son un sostén imprescindible durante el evento más importante. En ese sentido, Muriel López Benitez, la pareja de Lisandro Martínez, reveló el "secreto" mejor guardado de su relación con el defensor de la "Scaloneta".

En entrevista con la revista Gente, Muriel destacó el significado que tiene esta Copa del Mundo para ella: "Es especial porque ahora tenemos una hija, que ya tiene un año y ya lo vivimos diferente".

La pareaja de Lisandro Martínez y Muriel López Benitez.

"También es emocionante siempre ver que estén representando con esas ganas a nuestro país. A pesar de ser los últimos campeones, igual quieren seguir ganando, igual lo siguen dando todo. Creo que cualquier torneo que juegue Argentina siempre es especial y siempre hay mucha expectativa", indicó la influencer entrerriana.

En consulta sobre si hay algún "secreto" para acompañar al futbolista en su carrera deportiva, Muriel López Benitez compartió el suyo de su vínculo con Lisandro Martínez. "Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad que el secreto está en la terapia de pareja", reveló.

"No porque hayamos tenido problemas o cuestiones así, sino que nosotros individualmente estamos a favor de la terapia", explicó Muriel, quien ahondó en los beneficios y en cómo los ayuda a ellos como pareja: "Es un espacio donde nosotros lo usamos para conectar, quizás para ver si hay diferencia, pero nunca llegar al conflicto y siempre tener las herramientas y comprender desde qué lado habla cada uno y desde dónde lograr una mayor conexión".