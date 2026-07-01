Harvey Weinstein, productor de Hollywood condenado por abuso sexual, fue internado de urgencia por una insuficiencia cardíaca: su estado es delicado

Harvey Weinstein, el exproductor de Hollywood que cumple condena por múltiples delitos de agresión sexual, volvió a ser noticia, pero esta vez por un grave episodio de salud. El hombre de 74 años, que , sufrió una insuficiencia cardiaca mientras estaba alojado en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York. La complicación cardíaca, que se sumó a una neumonía que ya lo aquejaba, lo llevó a ser trasladado de urgencia al hospital Bellevue, donde permanece internado y con un estado de salud que los médicos describen como delicado.

Hace aproximadamente dos semanas, Weinstein comenzó a experimentar serias dificultades para respirar en su celda de Rikers Island, un complejo penitenciario neoyorquino conocido por sus precarias condiciones. La gravedad del cuadro obligó a las autoridades penitenciarias a trasladarlo con urgencia al área de la prisión del Hospital Bellevue en Manhattan.

Fuentes cercanas a la situación confirmaron que el productor sufrió una insuficiencia cardíaca, directamente relacionada con una neumonía que padecía y que complicó aún más su estado respiratorio. Desde entonces, los médicos lo mantienen bajo estricta observación, con un suero intravenoso, monitorización cardíaca constante y un tratamiento con antibióticos para combatir la infección pulmonar.

Si bien algunos informes indican que su estado habría mostrado una leve mejoría en los últimos días, la advertencia de los profesionales de la salud es clara: el exproductor todavía no se encuentra fuera de peligro y su evolución sigue siendo incierta.

El que fuera uno de los nombres más influyentes de Hollywood acumula un largo historial médico desde que ingresó al sistema penitenciario. Weinstein ha sido diagnosticado con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos crónicos e incluso leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer de la médula ósea.

En el pasado, ya había sido trasladado al Hospital Bellevue en otras ocasiones, como en 2024, cuando fue sometido a una cirugía de emergencia para drenar líquido de su corazón y pulmones. Su representante legal, en aquel entonces, denunció las "condiciones deplorables e inhumanas" de Rikers Island y la "falta de atención médica adecuada" como factores que agravaban su deterioro físico. Estas quejas recurrentes ponen en el centro del debate la capacidad del sistema carcelario para gestionar la salud de reclusos con patologías complejas, un tema que resurge con cada nuevo incidente que involucra al productor.

Este nuevo episodio de salud ocurre en un momento judicial clave para Weinstein. El exproductor se encuentra en Nueva York a la espera de su sentencia definitiva por una condena por agresión sexual dictada en 2025, cuya pena se conocería en septiembre de este año.

Su situación legal es un laberinto: su condena original de 23 años en Nueva York fue anulada en 2024 por un defecto formal, pero un nuevo juicio lo declaró culpable de un delito sexual grave. A esto se suma una condena de 16 años en California por otros delitos sexuales, que también está siendo revisada.

Mientras tanto, permanece bajo custodia en Rikers Island, un lugar que él mismo describió como un entorno hostil donde el aislamiento y el estrés son parte de su rutina diaria y donde, según sus palabras, su "cuerpo está fallando". Las idas y venidas entre la corte, la cárcel y el hospital dibujan el ocaso de un hombre que alguna vez reinó en la industria cinematográfica, ahora consumido por los procesos judiciales y un estado de salud que se deteriora sin pausa.