Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."

En las últimas horas, Marcela Tauro, quedó en el centro del escándalo tras las fuertes declaraciones que realizó sobre los abusos intrafamiliares. Al aire de "El Club del Moro", la periodista, que recientemente se enfrentó con Laura Ubfal, aseguró que "hay que honrar a los padres que violan a sus hijos", una frase que provocó un inmediato rechazo en las redes sociales y sorprendió a los integrantes del programa.

El episodio ocurrió durante una charla que hasta ese momento transcurría con normalidad. En medio del intercambio, la conductora de "Infama" expuso una postura vinculada a las constelaciones familiares y sostuvo: "No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque si no, no te va bien en la vida". Sus palabras generaron un profundo desconcierto en el estudio.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Tanto Santiago del Moro como Anita Martínez tomaron distancia de la afirmación y cuestionaron en vivo el mensaje. Desde el equipo remarcaron la gravedad de ese planteo y advirtieron sobre el impacto que puede tener en personas que atravesaron situaciones de abuso dentro del ámbito familiar.

La controversia rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el nombre de Marcela Tauro se convirtió en tendencia. Miles de usuarios expresaron su rechazo, mientras que psicólogos y especialistas en niñez calificaron la frase como "repudiable", "nefasta" y "peligrosa para la salud pública", al considerar que puede resultar revictimizante para quienes sufrieron este tipo de violencia.

Hasta el momento, la periodista no emitió un descargo para ampliar o aclarar el sentido de sus declaraciones. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones y abrió un intenso debate por el contenido de sus dichos y la responsabilidad de comunicar sobre una temática tan delicada.