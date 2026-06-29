Camila Galante le dedicó un emotivo mensaje a Leandro Paredes en su cumpleaños y compartió fotos del festejo: "Sos mi vida..."

Este lunes 29 de junio, Leandro Paredes cumple 32 años y, aunque se encuentra en plena concentración con la Selección Argentina de cara al partido frente a Cabo Verde por el Mundial 2026, pudo disfrutar de un festejo junto a su familia y el resto del plantel. En ese contexto, Camila Galante compartió postales de la celebración en sus redes sociales y sorprendió al futbolista con una emotiva dedicatoria.

El campeón del mundo atraviesa un gran presente dentro de la "Scaloneta", que viene de vencer 3 a 1 a Jordania y ya piensa en su próximo compromiso. En medio de la preparación, el jugador de Boca Juniors recibió el cariño de sus compañeros, del cuerpo técnico y de sus seres queridos, quienes aprovecharon la fecha para hacerlo sentir acompañado a pesar de la exigencia de la competencia.





Así las cosas, a través de Instagram, Camila publicó una serie de fotos que recorren distintos momentos de la pareja y de la familia que formaron. Junto a las imágenes escribió: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos. Que todo lo que sueñes se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón". Ante lo que Leandro respondió: "Gracias amor mío".

El saludo de Camila Galante a Leandro Paredes por su cumpleaños. (Foto: Instagram/ @ccamilagalantee).

Las postales reflejaron la intimidad del festejo y el fuerte vínculo que mantienen desde hace años. A pesar de la agenda cargada que implica disputar una Copa del Mundo, Paredes encontró un momento para celebrar rodeado del afecto de Camila, sus hijos y los integrantes de la Selección Argentina.

El festejo de cumpleaños de Leandro Paredes. (Foto: Instagram/ @ccamilagalantee).

En las imágenes también quedaron al descubierto algunos detalles del íntimo festejo. La celebración tuvo una decoración con guiños a Boca, con globos azul y oro, un cartel de "Birthday" y los números 32. La torta, en cambio, mezcló los colores celeste y blanco en alusión a la Selección Argentina. Vestidos con looks relajados y rodeados de pocos invitados, el futbolista, Camila y sus hijos posaron sobre el césped.

El festejo de cumpleaños de Leandro Paredes. (Foto: Instagram/ @ccamilagalantee).

El saludo de Galante rápidamente cosechó miles de reacciones y se sumó a los mensajes de familiares, amigos e hinchas, que inundaron las redes con felicitaciones para el mediocampista . Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su camino en busca de un nuevo título, el deportista vivió un cumpleaños inolvidable, acompañado por el cariño de quienes más quiere.