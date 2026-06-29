Mario Pergolini no se achica ante el Mundial 2026 y prepara una semana con figuras de primer nivel: quiénes son los invitados

Mientras la televisión argentina atraviesa semanas especiales por los partidos de la Selección nacional, varios de ellos emitidos por Telefe, El Trece redobla la apuesta con su principal propuesta del prime time. "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini, mantiene un buen rendimiento en materia de audiencia y, en plena etapa de dieciseisavos de final del Mundial, prepara una semana con invitados de primer nivel para seguir dando pelea.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el ciclo conserva un promedio alentador incluso frente a la fuerte competencia deportiva. Con ese panorama, Pergolini, quien se expresó sobre la muerte de Ernestina Pais, recibirá en los próximos programas a Leo Montero y al reconocido cirujano Juan Manuel Moldes, quienes abrirán una agenda que combinará entretenimiento, actualidad y distintas historias de vida. La intención de la producción es mantener la variedad que caracteriza al formato y ofrecer conversaciones con perfiles muy diferentes entre sí.

Durante el resto de la semana pasarán por el estudio el empresario, actor y piloto Enrique Piñeyro, además de Paula Chaves y el periodista Facundo Pastor. También dirán presente el actor Marco Antonio Caponi, una de las figuras más destacadas de la ficción nacional, y Facundo Bogarín, referente del Teatro Ciego, que compartirá su experiencia en un espacio pensado para mostrar proyectos innovadores y distintas miradas sobre la realidad.

El cierre de la semana tampoco pasará inadvertido. Karina "La Princesita" visitará el programa junto al creador de contenido Juami Gon, en una emisión que promete combinar música, humor y anécdotas. De esta manera, "Otro día perdido" busca sostener su lugar entre las propuestas más fuertes de la televisión abierta y demostrar que, incluso en medio del furor por el Mundial, todavía hay espacio para las grandes entrevistas y el entretenimiento en horario central.