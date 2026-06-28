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Wanda Nara mostró un chat privado con Maxi López y lanzó una indirecta para Mauro Icardi: "Tener un ex así es..."

La conductora de Telefe destacó la buena relación que mantiene con el papá de sus hijos mayores, lo que fue interpretado por varios usuarios como un "palito" para el exfutbolista del Galatasaray. ¡Mirá la imagen!

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En plena batalla judicial y mediática con Mauro Icardi, Wanda Nara tuvo un gesto con Maxi López que encendió las redes sociales. La mediática compartió parte de un chat privado con el papá de sus hijos mayores (Valentino, Constantino y Benedicto), lo que fue interpretado por varios usuarios como un filoso "palito" para el delantero del Galatasaray.

Con denuncias y acusaciones cruzadas, el conflicto entre Wanda y Mauro volvió a ser titular en los portales de espectáculo y programas de chimento. El motivo principal continúa siendo la cuota alimentaria y el cuidado de las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella, dado que siguen sin llegar a un acuerdo.

En ese contexto lleno de tensión, la conductora compartió una conversación con Maxi López. En la captura del chat vía WhatsApp se puede ver el fluido diálogo que tiene la expareja, ya que son constantes los audios y hasta llamadas que realizan para no perder el contacto.

Incluso, en uno de los mensajes, el exparticipante de "MasterChef Celebrity 2025/26" deposita su confianza en Wanda Nara al escribirle: "Lo que digas vos va a estar bien". A lo que la empresaria le respondió de forma cariñosa: "Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias".

El chat entre Wanda Nara y Maxi López que deja ver la buena relación que mantienen.
El chat entre Wanda Nara y Maxi López que deja ver la buena relación que mantienen.

"Llevarse bien con un ex", destacó Wanda Nara en el pie del posteo, como una meta que logró cumplir con su primer exmarido. Y agregó: "Feliz por vos", en referencia al presente de Maxi López, quien se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para Telefe

Wanda Nara: todo sobre Mauro Icardi, su edad, su Instagram y Maxi López

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